Pringles: allanaron una vivienda por la muerte de un gato con un rifle

La Policía secuestró el aire comprimido con el que Noli habría matado al gato de su vecina.

Efectivos policiales de Coronel Pringles secuestraron un rifle de aire comprimido durante un allanamiento hecho en un domicilio de aquella ciudad, donde un hombre habría matado con ese arma al gato de su vecina.

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en las calles 40 y 18, donde los policías incautaron un aire comprimido marca Fox, calibre 5.5.

Los investigadores identificaron como morador del inmueble a Carlos Noli, a quien se le imputó el hecho.

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Las actuaciones quedaron a disposición de la Ayudantía Fiscal pringlense.

La investigación de la causa por maltrato animal se inició el 26 de septiembre, cuando la damnificada denunció que su gato había sido asesinado por un vecino con un aire comprimido.

El hecho está contemplado en la Ley de protección animal (14.346), que prevé penas de prisión de 15 días a un año para quien "someta a un animal a malos tratos o actos de crueldad".