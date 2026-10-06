La pista de una moto terminó en un allanamiento y una persona aprehendida

Un hombre de 34 años fue aprehendido durante un allanamiento realizado este martes en una vivienda de calle Río Atuel al 3300, en el marco de una investigación por un robo ocurrido el pasado 27 de junio en una casa de calle Ángel Brunel al 1100.

La investigación permitió identificar la motocicleta que habría sido utilizada durante el hecho. A partir del análisis de cámaras de seguridad, se autorizó un allanamiento en el domicilio del sospechoso.

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Durante el procedimiento, personal de la DDI Bahía Blanca secuestró una moto Keller 110 centímetros cúbicos, un casco, dos teléfonos celulares y seis municiones calibre 22.

También encontraron una Honda Biz que registraba un pedido de secuestro activo.

El hombre fue aprehendido por robo y encubrimiento, aunque posteriormente recuperó la libertad por disposición de la Fiscalía interviniente.