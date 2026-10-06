Buscan en Bahía a un hombre que llegó desde Mayor Buratovich

Desde la comisaría Quinta se pidió colaboración para dar con el paradero de un hombre que a fines de septiembre salió de su casa en Mayor Buratovich rumbo a Santiago del Estero, previo paso por nuestra ciudad.

Se trata de Miguel Ángel Guayquipán, de 48 años, quien tiene domicilio en el barrio Autoconstrucción, diagonal 103, de aquella localidad del partido de Villarino.

Su familia denunció que el miércoles 30 del mes pasado, sobre las 7, partió desde Buratovich hacia la provincia norteña, pero con la idea de hacer una parada en la casa de unos amigos bahienses, en la calle Chaco al 500.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Desde ese domicilio se habría retirado el viernes 2 de este mes, momento en que se perdió todo tipo de contacto con el hombre.

Guayquipán mide 1.68 de estatura, es delgado, tiene cabellos cortos negros, tez trigueña y no presenta tatuajes ni piersing. Por última vez fue visto con una campera roja (la de la foto), buzo blanco de hilo y jean celeste. Se aclaró que el hombre es reincidente en este tipo de situaciones y que no tiene DNI.

Cualquier información al respecto deberá ser comunicada al 911 o al teléfono (0291) 4552984, de la seccional actuante.