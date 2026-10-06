Cumplirá pena de prisión por vender drogas a través de las redes sociales

La Justicia bahiense condenó a Walter Demis Uboldi a la pena de 4 años y 1 mes de prisión de efectivo cumplimiento por haber tenido drogas para la venta.

El fallo, del Tribunal en lo Criminal Nº 1, fue producto de un acuerdo de juicio abreviado, en el cual la fiscalía, la defensa y el imputado brindaron su consentimiento.



La investigación, a cargo de la UFIJ Nº 19, a cargo del fiscal Mauricio Del Cero, comprobó que Uboldi comercializó cocaína y marihuana al menos desde octubre de 2024 hasta mayo último.

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El condenado utilizaba cuentas virtuales a su nombre para recibir las transferencias de dinero y coordinaba los pedidos a través de WhatsApp, Instagram y Messenger. La entrega de la sustancia se realizaba bajo la modalidad de cadetería a domicilio o mediante encuentros pautados en la vía pública.

Denuncia anónima

La causa se inició tras una denuncia anónima a principios de año, lo que motivó tareas de vigilancia y filmaciones por parte de agentes de Prefectura Naval.

Los efectivos registraron maniobras compatibles con la venta de droga en la zona y reunieron el material probatorio suficiente para que la Fiscalía solicite la media a la Justicia de Garantías.



El arresto definitivo se registró a fines de mayo pasado cuando, luego de mantener una pelea con un hermano suyo, Emiliano Gabriel Uboldi.

Al notar la llegada de los agentes a su domicilio, en Cramer al 300, Walter Uboldi intentó escapar e ingresó sin autorización al patio de la casa de un vecino.

Tras ser reducido, la Policía encontró dentro de su mochila seis envoltorios con cocaína, frascos con marihuana, una balanza digital de precisión, municiones, dinero en efectivo y un celular.



Ubodi fue condenado por tenencia y venta de estupefacientes en concurso con violación de domicilio. Asimismo, se dispuso el decomiso y la destrucción de la sustancia secuestrada, junto con el decomiso de los instrumentos y teléfonos utilizados para concretar el delito.