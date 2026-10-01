El CENS N° 454 celebrará sus 35 años con un homenaje a Nela Agesta

El Centro Educativo de Nivel Secundario N° 454 de Bahía Blanca celebrará sus 35 años de vida con una jornada especial que incluirá la imposición del nombre Nela Agesta a la institución, en reconocimiento a quien estuvo vinculada con sus orígenes y con la construcción de su identidad.

El acto se realizará este jueves 8, desde las 17:30, en la sede ubicada en avenida Colón 1233. Participarán autoridades educativas y municipales, integrantes de la comunidad educativa, estudiantes, egresados, docentes y exdocentes, auxiliares, familias y vecinos.

La institución nació en 1991 a partir de un convenio con Cáritas y posteriormente se radicó en el barrio Noroeste, donde desarrolló buena parte de su trayectoria. La elección del nombre busca recuperar el vínculo de Nela con los primeros años del CENS y con el trabajo comunitario que acompañó el crecimiento de la institución.

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Durante la ceremonia se realizará una semblanza de Agesta a cargo de la docente fundadora Ana Basso y se descubrirá una imagen realizada por la profesora de Artística Carolina Lucarelli junto con sus estudiantes. Además, se inaugurará una exposición fotográfica con distintos momentos de la trayectoria de Agesta y se restaurará uno de los carteles históricos del establecimiento.

La jornada también incluirá palabras de docentes fundadores y autoridades de la institución, una bendición a cargo del padre Guillermo Tanos y reconocimientos a personal jubilado, docentes, auxiliares históricos y primeros egresados. El cierre contará con una presentación musical y el tradicional corte de la torta de aniversario.

Un libro sobre la historia del CENS N° 454

Durante la jornada se anunciará además el inicio de un proyecto destinado a elaborar un libro colectivo sobre la historia del CENS N° 454, la trayectoria de Nela Agesta y la identidad del barrio Noroeste.

La propuesta tendrá una participación central de los estudiantes, quienes llevarán adelante tareas de investigación y producción de contenidos desde las diferentes asignaturas.

El proyecto también buscará recuperar testimonios y materiales de quienes formaron parte de la historia de la institución. Para eso, durante el acto habrá un cuaderno de registro en el SUM para que exalumnos y vecinos puedan dejar sus datos y aportar fotografías, anécdotas y relatos.

Quién fue Nela Agesta

Nélida Rodríguez —conocida por todos como Nela Agesta— desarrolló durante décadas una tarea comunitaria en Bahía Blanca junto con su esposo, Jorge Agesta.

A comienzos de la década de 1980, ambos impulsaron la creación del "Hogar Mamá Margarita", un espacio destinado a brindar asistencia a personas que necesitaban alimentos, abrigo y contención. El nombre fue elegido en homenaje a la madre de Don Bosco.

El hogar funciona en Moreno 1268, en la misma manzana donde surgió el CENS vinculado al trabajo comunitario de Agesta. Allí se brinda asistencia alimentaria, educación y atención médica a cientos de personas cada día.

Nela falleció en noviembre de 2023, a los 84 años.