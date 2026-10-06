Tecnología médica: presentarán en Bahía una terapia para la depresión

A dos días del Día Mundial de la Salud Mental, Bahía Blanca será escenario de la presentación de una tecnología médica que hasta el momento no estaba disponible en la ciudad y que permite abordar determinados cuadros de depresión mediante estimulación magnética transcraneal, un procedimiento no invasivo que utiliza pulsos magnéticos para estimular áreas específicas del cerebro.

La presentación estará a cargo del Centro de Neurocirugía, Neuromodulación y Dolor (CENEU), ubicado en O'Higgins 412, y se realizará el próximo jueves, a partir de las 19.30, en el Hotel Land Plaza.

La jornada estará destinada a profesionales de la salud, instituciones y clubes, e incluirá distintas exposiciones sobre las nuevas herramientas que comenzarán a incorporarse al centro bahiense..

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Una de las principales novedades será la llegada de equipamiento de MagVenture, compañía danesa especializada en estimulación magnética transcraneal (TMS, por sus siglas en inglés).

La técnica consiste en la aplicación de pulsos magnéticos sobre determinadas zonas de la cabeza con el objetivo de estimular regiones específicas del cerebro. Se trata de un procedimiento que no requiere cirugía ni anestesia y que se realiza con el paciente despierto, quien puede continuar con sus actividades habituales una vez finalizada la sesión.

De acuerdo con la información proporcionada por CENEU, una de las principales indicaciones de esta tecnología es el tratamiento de la depresión, particularmente en pacientes que no obtuvieron una respuesta suficiente a los tratamientos farmacológicos convencionales. También puede utilizarse en determinados cuadros en los que la depresión se presenta junto con ansiedad.

La estimulación magnética transcraneal no plantea, en este esquema, el reemplazo de la atención psiquiátrica ni de la medicación indicada, sino que se incorpora como una herramienta complementaria dentro del tratamiento de cada paciente.

La propuesta se apoya en el concepto de neuroplasticidad, es decir, la capacidad del sistema nervioso para modificar sus conexiones y reorganizarse a partir de determinados estímulos. Según CENEU, esa característica permite extender las aplicaciones de la neuromodulación a otros campos, entre ellos el tratamiento del dolor crónico y determinadas estrategias de rehabilitación neurológica.

Del cerebro a la rehabilitación

La presentación también incluirá tecnología de BTL, una compañía internacional dedicada al desarrollo de equipamiento médico y soluciones vinculadas con la rehabilitación.

Entre las incorporaciones se encuentra un sistema de láser robótico de alta potencia, cuyo cabezal automatizado permite recorrer la zona a tratar con precisión y que está destinado al abordaje del dolor y procesos inflamatorios sin necesidad de procedimientos invasivos.

Estas herramientas pueden incorporarse a tratamientos vinculados con afecciones frecuentes como lumbalgias, cervicalgias y tendinitis, además de distintos procesos de rehabilitación.

CENEU también destaca la utilización de tecnologías BTL en el ámbito de la medicina deportiva, un aspecto particularmente vinculado con la actividad de clubes y deportistas de la región. El centro se presenta como referente de la marca para el sur bonaerense y la región del Comahue.

La incorporación de estos equipos apunta, según explican desde la institución, a ampliar las alternativas disponibles en Bahía Blanca y reducir la necesidad de que determinados pacientes deban trasladarse a Buenos Aires u otros centros fuera de la ciudad para acceder a tecnologías específicas.

"CENEU no es un centro de dolor, es un ecosistema", resume el neurocirujano Gabriel Salman, director de la institución, al describir una propuesta que integra neurocirugía, neuromodulación, tratamiento del dolor, medicina regenerativa, rehabilitación y medicina deportiva.

Salman cuenta con más de dos décadas de trayectoria en neurocirugía y tratamiento del dolor y realizó instancias de perfeccionamiento en instituciones de Estados Unidos, entre ellas Mayo Clinic y Arkansas Neuroscience Institute.

Una tecnología que se suma a otras herramientas

La actividad del jueves también tendrá un componente de expectativa. Durante la presentación se anticipará la llegada de una nueva tecnología vinculada con inteligencia artificial y robótica aplicada a la rehabilitación.

La presentación se producirá en la víspera del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre y que pone en agenda la necesidad de ampliar las herramientas de prevención, atención y tratamiento de los trastornos de salud mental.

En ese contexto, la incorporación de la estimulación magnética transcraneal abre en Bahía Blanca una nueva alternativa terapéutica para determinados pacientes con depresión, mientras que las tecnologías destinadas al dolor y la rehabilitación amplían el abanico de tratamientos disponibles en la ciudad.

La actividad será con invitación y estará especialmente orientada a profesionales de la salud, instituciones y clubes de Bahía Blanca y la región.