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Un auto chocó contra el Jardín 929 y provocó importantes daños en el frente

El vehículo impactó contra la estructura del establecimiento educativo ubicado en el barrio Don Bosco.

Un automóvil chocó este lunes por la noche contra el Jardín 929, ubicado en el barrio Don Bosco, y provocó importantes daños en la estructura del frente del establecimiento.

Según las primeras informaciones, el impacto afectó gran parte de la fachada y dejó la estructura frontal seriamente dañada.

Tras el hecho, se aguardaba la intervención de las autoridades correspondientes para evaluar el estado del edificio y determinar si existe algún riesgo para quienes concurren al establecimiento o circulan por el sector.

Hasta el momento no se informaron mayores detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el choque ni sobre posibles personas heridas.

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