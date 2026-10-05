Un auto chocó contra el Jardín 929 y provocó importantes daños en el frente

Un automóvil chocó este lunes por la noche contra el Jardín 929, ubicado en el barrio Don Bosco, y provocó importantes daños en la estructura del frente del establecimiento.

Según las primeras informaciones, el impacto afectó gran parte de la fachada y dejó la estructura frontal seriamente dañada.

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Tras el hecho, se aguardaba la intervención de las autoridades correspondientes para evaluar el estado del edificio y determinar si existe algún riesgo para quienes concurren al establecimiento o circulan por el sector.

Hasta el momento no se informaron mayores detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el choque ni sobre posibles personas heridas.