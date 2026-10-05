Bordeu: las ventas de reproductores superaron los $2 mil millones

Las ventas de reproductores de este lunes, en la última jornada de la 142ª Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio de Bahía Blanca, marcaron un récord al superar los $2 mil millones de pesos.

Según los números oficiales informados desde la Sociedad Rural de Bahía Blanca, en el remate de bovinos, ovinos y equinos llevado a cabo por Santiago Abdo y Luciano Janyistabro, de Productores Rurales del Sud, el monto final alcanzó 2.097.600.000 pesos.

De esa cifra, $1.920.100.000 corresponden a bovinos; $133.000.000 a bovinos, y 44,5 millones a equinos.

En el primer caso, Angus recaudó $1.387.700.000 ($10.892.361,44 en promedio), Hereford $472.900.000 ($11.098.328,17), Shorthorn $42 millones ($9.333.333,34) y Limangus $17.500.000 (5.833.333,33).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En ovinos, Corriedale reunió $97.400.000 ($5.350.000 de media), Poll Merino $27.100.000 ($1.633.333,33), Hampshire Down $2.500.000 ($2.500.000) y Dorper Black $6 millones ($3 millones).

En cuanto a los equinos, se vendieron tres machos en $26 millones y dos hembras en $18.500.000.

En esta raza, los machos de pedigree alcanzaron $362,5 millones; las hembras puras, $141,2 millones; los machos PC totalizaron $609,5 millones, mientras que las hembras PC sumaron $274,5 millones.

Una vez finalizado el remate, desde la firma martillera se destacó los valores conseguidos en las ventas.

"A grandes rasgos, los valores han sido han sido muy destacados, sobre todo por el volumen de la exposición -señaló Abdo-. Esta no es es una exposición pequeña: hay mucha cantidad de hacienda y el valor se mantuvo constante durante todo el remate".

En ese sentido, consideró que los cabañeros quedaron "todos muy conformes con los promedios obtenidos".

"Los valores estuvieron entre 10 y 15% por encima de los promedios que vienen obteniéndose en los remates de cabaña", aseguró.