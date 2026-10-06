Licencia por maternidad: Florencia Molini deja la Secretaría de Gobierno
Su lugar lo ocupará Vanesa Arias, actual secretaria privada del intendente Federico Susbielles.
La actual secretaria de Gobierno del Municipio, Florencia Molini, dejará su cargo en los próximos días debido a un pedido de licencia por maternidad.
Su reemplazo en el área quedará en manos de la actual secretaria privada de Federico Susbielles, Vanesa Arias, que reemplazará a Molini hasta su regreso, estimado en un periodo de tres meses.
Molini fue la primera candidata a concejal en las listas de Fuerza Patria en las legislativas de 2025, aunque permaneció en el Municipio tras la elección.
En tanto Arias es licenciada en Ciencias de la Educación egresada de la Universidad Nacional del Sur (UNS) con posgrado en Planificación Participativa y Gestión Asociada de FLACSO, y diplomada en Administración y Gestión de Asociaciones Civiles y se desempeña desde 2023 como secretaria del jefe comunal.