Licencia por maternidad: Florencia Molini deja la Secretaría de Gobierno

La actual secretaria de Gobierno del Municipio, Florencia Molini, dejará su cargo en los próximos días debido a un pedido de licencia por maternidad.

Su reemplazo en el área quedará en manos de la actual secretaria privada de Federico Susbielles, Vanesa Arias, que reemplazará a Molini hasta su regreso, estimado en un periodo de tres meses.

Molini fue la primera candidata a concejal en las listas de Fuerza Patria en las legislativas de 2025, aunque permaneció en el Municipio tras la elección.

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En tanto Arias es licenciada en Ciencias de la Educación egresada de la Universidad Nacional del Sur (UNS) con posgrado en Planificación Participativa y Gestión Asociada de FLACSO, y diplomada en Administración y Gestión de Asociaciones Civiles y se desempeña desde 2023 como secretaria del jefe comunal.