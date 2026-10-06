Menor apuñalado: "Me decían que estaba endemoniado", dijo una tía de la víctima

Se encuentra evolucionando y en estado reservado el adolescente de 16 años que el domingo pasado fue apuñalado durante un violento incidente ocurrido en cercanías del barrio 5 de Abril.

"Le sacaron el respirador, está haciéndolo por sus propios medios y se encuentra estable. No está fuera de peligro, porque aún tiene un drenaje pleural y eso hay que cuidarlo mucho, pero gracias a Dios, dentro de todo lo malo que pasó, está saliendo adelante", dijo Daiana, tía de Benjamín.

El joven permanece internado en el Hospital Penna, donde es asistido por las heridas sufridas durante el hecho que se produjo en la zona de James Harris al 300.

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"Recibió cuatro puñaladas del lado izquierdo del cuerpo, entre la espalda, las costillas y en un brazo y una mano", describió la mujer en diálogo con el programa Panorama de LU2.

Por el caso fue arrestado Nazareno Ezequiel Fri (20), quien se encuentra imputado del delito de tentativa de homicidio agravado.

Voceros oficiales indicaron que el sujeto declaró y brindó su versión de lo sucedido.

Tras la audiencia, los responsables de la UFIJ Nº 5, a cargo del doctor Jorge Viego, solicitaron a la Justicia de Garantías la conversión de la aprehensión en detención.

Acerca del incidente, la mujer mencionó que "los vecinos nos contaron que el chico tenía todo premeditado".

"Esperó para ingresar que los amigos de mi sobrino y de otros chicos que estaban ahí se vayan. Entró y empieza a decirle a una sobrina y a una chica que es su expareja `es él, es él´, creyendo que Benjamín tenía una relación con ella. Él (por la víctima) no lo conocía".

Describió que "lo sacaron de la casa y lo llevaron hasta la esquina, donde se pelea con mi sobrino, saca un cuchillo y lo apuñala. Andaba en moto y la dejó a la vuelta. Fue directamente a hacer daño".

Sobre el accionar del acusado, Daiana sostuvo que "me decían que estaba endemoniado. Mi sobrina me dijo que daba miedo verle la cara".

"Nosotros no queremos que esto quede así, queremos que se haga justicia. No lo mató porque mi sobrino es joven, porque le pone muchas ganas para recuperarse y porque los médicos del hospital son geniales".