El Municipio integrará áreas y actualizará normas para simplificar trámites y fortalecer controles

El Municipio avanza en un proceso de reordenamiento general que, en esta etapa, comprende la revisión de las normas y los procedimientos vinculados con las habilitaciones y la fiscalización municipal. El objetivo es integrar funciones, profesionalizar la gestión y facilitar los trámites a los vecinos, manteniendo el rigor de los controles.

La iniciativa incluye una revisión integral de la normativa vigente y el envío al Concejo Deliberante de un proyecto de nuevo Código de Habilitaciones, en reemplazo del actual, vigente desde 1993. También contempla la elaboración de un nuevo Código de Edificación, para actualizar un marco normativo que tiene 58 años de antigüedad.

Estas modificaciones buscan adecuar las reglas a las necesidades actuales de la ciudad y acompañar el desarrollo de las actividades comerciales, industriales y de servicios con procedimientos más claros, modernos y previsibles.

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Como parte de este proceso, las facultades municipales de habilitación y control se unificarán en la Agencia de Regulación, Control y Habilitaciones, que estará a cargo de Javier Prenassi, abogado que ya integra el Ejecutivo municipal como subsecretario de Prevención, Enlace y Comunicación.

Será competencia de esta Agencia la gestión de las habilitaciones comerciales e industriales y la actualización de los procedimientos en dicho sentido, y las tareas de verificación, inspección y fiscalización.

La integración permitirá coordinar áreas que actualmente dependen de distintas estructuras municipales, ordenar los circuitos administrativos y fortalecer la capacidad de respuesta. A su vez, favorecerá una planificación conjunta de los controles para garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad, higiene y salubridad exigidas para cada actividad.

"Integración, profesionalización y ordenamiento son los ejes de esta transformación, parte de una mirada más amplia: recuperar la capacidad del Municipio para orientar el desarrollo de Bahía Blanca. Un proceso que requiere revisar reglas y prácticas heredadas, construir acuerdos y tomar decisiones que respondan al presente y permitan proyectar el futuro de la ciudad", concluyeron desde la comuna.