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El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 7 de octubre en Bahía Blanca.

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 7 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 13 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo se presentará nuboso con precipitaciones intermitentes, viento con ráfagas fuertes del sector este y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde, el tiempo seguirá nuboso con precipitaciones intermitentes y viento moderado con ráfagas fuertes del sector sudeste. El índice UV será normal y la visibilidad se mantendrá buena.

La noche, en tanto, continuará nubosa con precipitaciones intermitentes, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 9 grados.

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