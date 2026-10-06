El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 7 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 13 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo se presentará nuboso con precipitaciones intermitentes, viento con ráfagas fuertes del sector este y buena visibilidad.

Durante la tarde, el tiempo seguirá nuboso con precipitaciones intermitentes y viento moderado con ráfagas fuertes del sector sudeste. El índice UV será normal y la visibilidad se mantendrá buena.

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La noche, en tanto, continuará nubosa con precipitaciones intermitentes, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 9 grados.