Ingeniero White: lo detuvieron por atacar a un adolescente con un arma blanca

El Comando de Patrullas Bahía Blanca informa que, durante la madrugada de este lunes, personal policial procedió a la aprehensión de un hombre, sindicado como autor de una agresión con arma blanca contra un adolescente en una vivienda ubicada en James Harris al 300.

El hecho se registró alrededor de las 2.10, cuando efectivos policiales acudieron al lugar a raíz de un llamado al servicio de emergencias 911.

De acuerdo con el reporte policial, el imputado -identificado como Nazareno Ezequiel Fri, de 20 años- se habría presentado en el domicilio e increpado a su expareja. En esas circunstancias, un joven de 16 años, familiar de la joven, intervino en su defensa, iniciándose una confrontación física.

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Durante el enfrentamiento, Fri habría utilizado un arma blanca para agredir al adolescente, provocándole un corte en el antebrazo izquierdo y una herida cortopunzante en la región lumbar, tras lo cual se retiró del lugar a bordo de una moto Zanella ZR 150 cc, en dirección a Ingeniero White.

La víctima fue asistida inicialmente por personal sanitario y trasladada en ambulancia al Hospital Penna para recibir atención médica.

Minutos después del hecho, Fri fue aprehendido por personal del Comando de Patrullas.

Las actuaciones fueron iniciadas en primera instancia bajo la calificación de lesiones agravadas por el uso de arma blanca.

Posteriormente, a partir de la evaluación de la entidad y gravedad de las lesiones constatadas, la causa fue recaratulada como homicidio en grado de tentativa, quedando la investigación bajo intervención de la UFIJ N.° 5 del Departamento Judicial Bahía Blanca.