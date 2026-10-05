Bordeu 2026: se pagaron $ 17,2 millones por el Reservado Campeón de Corriedale

Pallotta (izq.) y Settimi compraron el Gran Campeón de la muestra por $ 15 M. / Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Tal como había sucedido unas horas antes en la raza Angus, donde el Gran Campeón no logró el mejor precio en el remate de reproductores de la 142º Exposición Nacional de Ganadería, Comercio e Industria de Bordeu, un Reservado Campeón macho Corriedale logró el mayor valor de venta: 17,2 millones de pesos.

Se trata del animal del lote 130 (RP 1993), perteneciente a la cabaña Don Reinaldo, de Jorge Meier, en Dufaur (partido de Saavedra), que había sido también primer premio, que fue comprado por Yamil Robert (en comisión).

La dura puja fue desarrollada por el martillero Luciano Janyistabro, de la firma consignataria Productores Rurales del Sud.

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El ring de ventas se mostró colmado como pocas veces se había apreciado en los últimos años, producto de una de las más convocantes rurales de los últimos años.

El Gran Campeón Corriedale (RP 1997 del brete 131), que había sido mejor vellón y mejor conformación, también de Jorge Meier, que comprado por René Settimi y Adrián M. Pallotta, al pagar 15 millones de pesos.

El animal de los $ 17,2 millones.

Otros precios interesantes se lograron con los $ 9 millones pagados por Manuel Mueca por un segundo premio de la cabaña 23 de Noviembre, de Néstor Aldazábal, en Coronel Dorrego, del RP 701 del brete 125.

Robert (der.) dialoga con Meier, tras la compra del RC por $ 17,2 M.

Y los $ 7 millones que pagaron, también Pallotta y Settimi, por el Reservado Campeón, mejor cabeza y primer premio de Don Reinaldo, por el RP 2029 del brete 139.

No hubo ofertas convincentes para el RGC de Coy Aike SA.

Asimismo, se pagaron 6 millones de pesos por un campeón y mejor vellón del tatuaje 3856, del brete 137, de René Settimi.

Mucho público en el remate.

En Poll Merino, uno de los precios más altos se pagó por un animal de la cabaña La Nueva Argentina, de Matías Pérez, en Alpachiri (La Pampa), el X342 del brete 152.

El martillero Luciano Janyistabro, en acción.

El Reservado Gran Campeón y campeón individual de lote fue adquirido por Jorge Holgado por 3,5 millones de pesos.

Anteriormente, el Gran Campeón y campeón borrego de galpón, de Carlos Guillemo Bain, de la cabaña Floradora, en la zona de Jaramillo-Fitz Roy, San Cruz (RP X873 del brete 148), fue adquirido por el productor Facundo Frank, de la cabaña Don Luis, por 3 millones de pesos.

Otro animal de Matías Pérez, el RP334, del brete 143, fue comprado por Agroganadera Sapag por $ 2,5 millones