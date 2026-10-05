Los buscaban por distintos delitos y terminaron detenidos durante un operativo policial

Dos hombres fueron detenidos y un tercero quedó aprehendido durante un operativo preventivo realizado este lunes por la tarde en distintos sectores de Bahía Blanca. Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de Comisaría Primera, con apoyo de Caballería y UTOI.

Los detenidos fueron Juan Salgado, de 36 años, y Darío Juan Ramírez (51), mientras que Nicolás Chamorro (29), fue aprehendido en otro procedimiento.

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El operativo se llevó a cabo en distintos puntos de la ciudad, entre ellos la zona del macrocentro, en inmediaciones de Brown y Estados Unidos, y el barrio Villa Rosario Sur.

El despliegue estuvo a cargo del Gabinete Investigativo de Comisaría Primera, con la colaboración del Escuadrón de Caballería y efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).

En uno de los procedimientos se concretó la detención de Juan Salgado, sobre quien pesaba un comparendo compulsivo solicitado por el Juzgado Correccional N° 2.

También fue detenido Darío Juan Ramírez, quien registraba un comparendo compulsivo activo solicitado por el Juzgado Correccional N° 3, en una causa por homicidio calificado en grado de tentativa. Ambos requerimientos corresponden al DJBB.

Por otra parte, en calle La Niña al 600, en Villa Rosario Sur, los efectivos aprehendieron a Nicolás Chamorro, en el marco de una causa por tenencia de estupefacientes.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron aproximadamente 15 gramos de cannabis sativa (marihuana) que se encontraban en poder del sospechoso. Además, se constató que Chamorro registraba un pedido de paradero activo por el delito de encubrimiento.