Atraparon a un delincuente que había realizado varios robos en Villa Rosas

El personal de la Comisaría Sexta detuvo en la madrugada de este martes a un hombre que estaba siendo buscado por un raid delictivo que tuvo como objetivo principal varias viviendas de Villa Rosas y alrededores.

Se trata de Carlos Alberto Acostas de 36 años de edad, quien ya había evadido a las fuerzas de seguridad en un allanamiento efectuado el pasado 19 de agosto cuando se intervino su domicilio y este escapó por los techos.

Acosta, desde los primeros días de agosto efectuó una seguidilla de hechos delictivos, en su mayoría hurtos, aprovechando descuidos o forzando alguna abertura en donde sustraía bienes a los vecinos del barrio Villa Rosas y Villa Talleres.

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El aprehendido ya había sido capturado luego una serie de hechos que involucraron un robo en Monteagudo al 2900 y dos domicilios de La Pinta al 1100. Donde fue reducido por el personal del Comando de Patrullas de nuestra ciudad. Para posteriormente, ser puesto en libertad.

Acosta está imputado por un total de cuatro Hurtos, un Encubrimiento y dos violaciones de domicilio, siendo aun materia de investigación su participación en otros hechos.