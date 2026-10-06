La Justicia busca que todos entiendan: jornadas con la RAE en La Plata

El director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, junto con el presidente de la Corte bonaerense, Sergio Torres.

Más de 1.200 personas participaron de una cumbre internacional que reunió a jueces, académicos y especialistas. La “Declaración de La Plata” creó una nueva red iberoamericana para impulsar un lenguaje más simple, accesible y comprensible.

¿Puede una sentencia ser correcta desde el punto de vista jurídico y, al mismo tiempo, resultar incomprensible para quien debe cumplirla?

La pregunta atravesó durante dos jornadas la capital provincial, donde más de 1.200 personas participaron de la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Jueces, funcionarios, académicos, especialistas y representantes de organismos públicos de distintos países debatieron sobre una cuestión que parece sencilla, pero que puede modificar profundamente la relación entre las instituciones y la ciudadanía: que la gente pueda entender lo que el Estado le dice.

El encuentro terminó con una decisión de alcance internacional.

El cierre de la convención estuvo marcado por la firma de la “Declaración de La Plata”, mediante la cual se creó la Red Iberoamericana de Lenguaje Claro y Accesible.

La nueva organización buscará reunir y coordinar a instituciones de países de habla española y portuguesa comprometidas con una misma idea: que el lenguaje claro no sea solamente una recomendación, sino una herramienta para garantizar derechos.

La firma estuvo encabezada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Sergio Gabriel Torres; el vicepresidente del tribunal, Daniel Fernando Soria; y el director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Santiago Muñoz Machado.

También participó del cierre el procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte-Grand, quien había formado parte además de las actividades de apertura y de distintas exposiciones.

“Comprender es un derecho”

Una de las definiciones que quedó instalada durante la Convención fue pronunciada por Torres: comprender es un derecho fundamental.

La frase resume buena parte del espíritu del encuentro.

Porque cuando una persona recibe una resolución judicial, una notificación, una explicación administrativa o cualquier otra comunicación oficial, no alcanza con que el texto sea técnicamente correcto. También debe poder entender qué significa y qué consecuencias tiene.

Desde esa perspectiva, el lenguaje claro aparece como una herramienta vinculada directamente con el acceso a la Justicia.

Muñoz Machado, por su parte, puso el acento en la necesidad de construir una cultura de la transparencia y la claridad, acompañada por capacitación y educación.

La magnitud del encuentro quedó reflejada en sus números: 275 exposiciones y más de 1.200 asistentes.

Durante las jornadas se habló de comunicación judicial, derecho a comprender, accesibilidad cognitiva, lectura fácil, formación profesional y comunicación institucional.

Pero también hubo lugar para temas que ya están modificando la manera en que las personas se relacionan con las instituciones: inteligencia artificial, tecnologías del lenguaje y comunicación pública digital.

Representantes del Ministerio Público bonaerense expusieron además sobre procesos penales, atención a víctimas, juicio por jurados, comunicación institucional y herramientas para mejorar la comprensión de la información judicial.

El planteo de fondo es sencillo: si una persona no entiende lo que dice una institución, difícilmente pueda ejercer plenamente sus derechos.