Esta noche marcharán a un año del doble femicidio en el barrio Thompson

Al cumplirse hoy un año del conmocionante doble femicidio registrado en el barrio Thompson, familiares y allegados a las víctimas marcharán por el centro de la ciudad.

Se trata de los crímenes de Myriam Velázquez y su hija Mariana Bustos, cometidos la tarde/noche del 7 de octubre del año pasado en una vivienda de Santa Fe al 2.300, que el autor del hecho incendió con el fin de borrar huellas de su accionar.

La movilización -que como se hizo el año pasado será con velas- se iniciará a las 20 y será frente al Palacio Municipal, en Alsina 65.

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Además de los seres cercanos a las mujeres atacadas habrá familiares de víctimas de otros delitos cometidos en nuestra ciudad, que también reclamarán por justicia.

Por el doble femicidio está con prisión preventiva Maximiliano Velázquez, primo de Myriam y tío segundo de Mariana, quien decidió -junto con su abogado Valentín Fernández- ser juzgado a través de un juicio por jurados que todavía no tiene fecha definida.

Según la investigación de la UFIJ Nº 5, a cargo del fiscal Jorge Viego, el 7 de octubre de 2025 el imputado habría ingresado al domicilio de la mujer, provocando la muerte de ambas, en medio de la resistencia de la hija. Velázquez terminó con escoriaciones múltiples provocadas por las uñas de la joven. Asimismo, en esa oportunidad causó un incendio del inmueble.

La fiscalía sostuvo que todas esas conductas fueron desplegadas en un contexto de violencia de género basado en una relación desigual de poder entre un hombre y una mujer.

Además, se lo acusa de haber provocado el incendio de la casa mediante la aplicación de un líquido acelerante sobre textiles, originando dos focos ígneos en habitaciones distintas del inmueble, lo que generó que se propagara por el resto de la casa, poniendo en peligro la vida y los bienes de terceros por la cercanía del resto de las casas.

Velázquez llega a juicio acusado de los delitos de doble homicidio agravado por mediar violencia de género, incendio con peligro común y tenencia ilegal de arma de fuego (por una carabina que encontraron durante el allaniento a su casa).