Rige una alerta amarilla por lluvias para Bahía Blanca y la región

Bahía Blanca y distintas localidades de la región se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla por lluvias persistentes e intensas durante la mañana de este miércoles.

El aviso alcanza también a Patagones, Villarino, Puan, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist, entre otras localidades.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se prevén precipitaciones acumuladas de entre 30 y 50 milímetros, aunque los registros podrían superar ese rango de manera puntual.

Satelmet anticipa, por su parte, una jornada mayormente nubosa y con lluvias intermitentes durante buena parte del día. La temperatura máxima llegará a 13° C.

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Durante la mañana se esperan precipitaciones, viento del sector este con ráfagas fuertes y buena visibilidad. Por la tarde, las condiciones se mantendrán similares, aunque el viento rotará al sudeste y continuará con ráfagas fuertes.

Hacia la noche persistirá el cielo nuboso y la posibilidad de lluvias intermitentes. Para la medianoche del jueves se estima una temperatura de 9 °C.

Recomendaciones del SMN

Ante la presencia de lluvias intensas, se recomienda:

• Evitar salir mientras persistan las condiciones adversas.

• No sacar la basura.

• Limpiar previamente desagües y sumideros.

• Mantenerse alejado de zonas que puedan inundarse.

• Si ingresa agua a la vivienda, cortar el suministro eléctrico.