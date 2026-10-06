Dos detenidos por una agresión que terminó con una persona hospitalizada

Dos personas fueron detenidas como presuntos autores de una violenta agresión contra un hombre de 30 años.

Por el episodio ocurrido en inmediaciones de 1810 y Monteagudo se pudo capturar a Anabela Cecilia Bustos, de 32 años, y Damián Velázquez, de 39.

Al presentarse en el lugar los efectivos del Comando de Patrullas, encontraron al damnificado con múltiples lesiones, consciente aunque inicialmente con dificultades para movilizarse y comunicarse.

En consecuencia fue asistido y trasladado en ambulancia al Hospital Penna con traumatismos múltiples, presentando particularmente lesiones en el rostro y restos hemáticos, sin sangrado.

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Además se informó que durante el procedimiento se secuestró una llave francesa que habría sido utilizada para golpear a la víctima del episodio.

Por la causa de "lesiones agravadas por el uso de arma impropia" interviene UFIJ N.° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.