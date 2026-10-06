Bahienses denuncian estafas para entrar al Monumental y ver la despedida de Messi

Una familia bahiense denunció haber sido estafada con las entradas para participar de la despedida de Lionel Messi en el estadio Monumental.

Momentos antes del partido, en un móvil realizado por la señal A24, un vecino de nuestra ciudad señaló que había comprado cuatro entradas por 420 mil pesos cada una “en la plaza” para viajar junto con su familia a ver el último partido del astro con la Selección Argentina.

“Vinimos en uno de los colectivos desde Bahía. Las entradas las vendían particulares y nos tocaron todas falsas; no sabemos cuáles son las originales. Estamos acá y no sé qué decirle a los nenes”, dijo Pablo López ante las cámaras de televisión.

Visiblemente emocionado y llorando, resaltó que viajó desde nuestra ciudad con su mujer, su hija de 11 y su hijo más pequeño, a quien tenía alzado contra su pecho.

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“Hicimos un esfuerzo bárbaro y no podemos entrar -contó-. Las entradas las vendían en la plaza y las compramos. Si las mirás, parecen originales”.

López sostuvo que es plomero-gasista, que no tiene un trabajo fijo y que llegó a trabajar 19 horas diarias para poder costear el viaje.

“Hice esto por mi hija, que me trajo todos 9 y 10, pobrecita, y que toda la vida fue fanática -NdR: de Messi-. Hice lo imposible para traerla. ¿Cómo le digo que no lo va a ver, que no podemos entrar a la cancha? No se merece esto. Tiene 11 años, no sabe nada de la vida”, señaló.

En ese sentido, reconoció que no sabe cómo contarle a la pequeña que no podrán entrar a la cancha.

“Me quiero morir; es un dolor en el alma. Yo soy grande, me puedo quedar afuera; no me interesa. Pero el sueño de un chico… ¿Cómo le digo que tenemos que volver a Bahía y que no va poder entrar a la cancha a ver a Messi, al que vio toda la vida por televisión -manifestó-. No estoy loco, es un sueño para mi hija”.

Por el momento no hay información de lo ocurrido o si hay más bahienses que pueden haber sido estafados. Según trascendidos, desde nuestra ciudad partieron ocho colectivos llenos con hinchas para participar del encuentro.