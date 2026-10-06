Messi no pudo contener las lágrimas rumbo al Monumental para su último partido con la Selección

Lionel Messi atraviesa horas especiales y no pudo contener las lágrimas al ver a la multitud que acompañó al micro de la Selección que se dirigía al estadio Monumental.

El rosarino se mostró muy emocionado mientras la gente le brindaba su saludo y amor, mientras que el plantel albiceleste iba rumbo a la cancha de River para el amistoso ante Benín, que marcará la despedida del rosarino del combinado nacional.