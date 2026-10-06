Messi no pudo contener las lágrimas rumbo al Monumental para su último partido con la Selección
Una multitud acompañó al colectivo el plantel hacia la cancha de River.
Lionel Messi atraviesa horas especiales y no pudo contener las lágrimas al ver a la multitud que acompañó al micro de la Selección que se dirigía al estadio Monumental.
El rosarino se mostró muy emocionado mientras la gente le brindaba su saludo y amor, mientras que el plantel albiceleste iba rumbo a la cancha de River para el amistoso ante Benín, que marcará la despedida del rosarino del combinado nacional.