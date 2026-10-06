Antes de la despedida, Messi recibió una distinción que le faltaba: “Doctor Honoris Causa” de la UBA

Lionel Messi recibió una gran distinción, antes del partido despedida con la Selección, que será esta noche ante Benín en el Monumental.

Se trata de “Doctor Honoris Causa” de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Este es el máximo título honorífico que otorga la casa de altos estudios.

En los considerandos de la resolución, impulsada y aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la UBA, se señala que “su trayectoria constituye un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad, así como de compromiso con la representación nacional de la República Argentina, valores que esta Universidad promueve históricamente”.