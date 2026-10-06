Por qué Chile ya no compite para ser sede de los Juegos Olímpicos de 2036

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, entre otros eventos internacionales.

El Comité Olímpico de Chile manifestó, a través de un comunicado, el motivo por el cual ya no intentará quedarse con la sede de los Juegos Olímpicos de 2036.

La aclaración surgió después de que el Comité Olímpico Internacional elevara la lista de ciudades que se mantienen en carrera para ser anfritrionas de la edición que le sucederá a Los Ángeles 2028 y Brisbane 2032.

Allí, el COI detalló que Alemania (Múnich), Hungría (Budapest), India (Ahmedabad), Qatar (Doha), la República de Corea (Seúl-Jeonbuk), Sudáfrica (Ciudad del Cabo) y Turquía (Estambul) actualmente mantienen un "diálogo continuo". La fecha límite para incorporarse a dicha lista es el 31 de octubre, aunque no sufriría modificaciones.

En ese sentido, el COH distribuyó una nota en la que esclarece por qué no se sitúa en el listado, pese a que en 2024, el expresidente Gabriel Boric, haya anunciado oficialmente el interés.

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"Nuestro país sigue participando del proceso de postulación para albergar unos Juegos Olímpicos en el futuro. La situación puntual que ocurre con la elección de la sede del año 2036 es que se ha traslapado con el proceso de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030, donde Santiago es una de las tres ciudades finalistas", señalaron.

Para la cita juvenil que irá dentro de cuatro años y que sucederá a Dakar 2026, la capital de Chile compite con Asunción (Paraguay) y Bangkok (Tailandia). La fecha en que se definirá tal sede es una incógnita, ya que en mayo el propio COI decidió suspender el proceso para "dar tiempo a reflexionar sobre los objetivos principales de la celebración de los Juegos y permitir centrarse en una estrategia olímpica juvenil integral".

"Esta dualidad nos ha llevado a priorizar los Juegos de la Juventud en el corto plazo, considerando su mayor cercanía en el calendario y el posible aprendizaje que ese evento puede significar para la postulación de los Juegos Olímpicos de verano. Esto es algo que conversamos directamente con el Comité Olímpico Internacional hace algunas semanas, quienes comprendieron y compartieron esa reflexión”, cerraron desde el COCH.

Los YOG (Youth Olympic Games, en inglés) nacieron en 2010, con una primera edición de prueba en Singapur.

Su éxito continuó cuatro años después, en Nanjing, China, y tuvo un paso por nuestro país cuando en 2018, Buenos Aires tuvo el orgullo de ser anfitriona.

La edición siguiente, otorgada a Dakar, debía ir en 2022 pero debido a la pandemia y sus consecuencias, que modificaron los planes en gran parte del mundo y postergaron objetivos, hicieron que se posponga hasta 2026 (irán del 31 de octubre al 13 de noviembre).