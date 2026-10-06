Precisiones sobre la sede de los Juegos Olímpicos de 2036 y los siete países que pican en punta

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, entre otros eventos internacionales.

Pongamos en contecto: faltan 647 días para Los Ángeles 2028 y 2117 (casi seis años...) para Brisbane 2032.

Incluso, recién esta semana los australianos dieron a conocer el logo oficial de su evento y, en nuestro continente, los focos apuntan al paso previo: los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional trabaja con más anticipación de la que podemos suponer y hoy comunicó las directrices para que las ciudades que lo deseen, comiencen a pensar seriamente en albergar la edición de 2036. Sí, dentro de una década.

Puntualmente, el COI estableció los próximos pasos para seleccionar la ciudad de los Juegos de la XXXVI Olimpiada y diseñó un manual dirigido a los posibles anfitriones que deseen postularse para organizarlos.

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El documento, de 30 páginas, detalla todo el proceso hasta la elección de la anfitriona, así como los requisitos que deben cumplir las partes interesadas para superar cada una de las etapas de selección.

En marzo de 2027, la Comisión Ejecutiva del COI seleccionará a las partes interesadas que pasarán de la fase de "Diálogo Continuo", en la que actualmente se encuentran siete países, a una fase de "Diálogo Estratégico" más específica.

En diciembre de 2028, se invitará a los candidatos preferentes a iniciar un "Diálogo Dirigido", y se prevé que los miembros del COI elijan la sede a mediados de 2029.

Las partes interesadas que actualmente mantienen un "diálogo continuo" y han manifestado su intención en albergar los Juegos Olímpicos de 2036 son Alemania (Munich), Hungría (Budapest), India (Ahmedabad), Qatar (Doha), la República de Corea (Seúl-Jeonbuk), Sudáfrica (Ciudad del Cabo) y Turquía (Estambul). En todo caso, hay tiempo hasta el último día de octubre para sumarse a esta lista, aunque ya parece demasiado tarde. Ah, y no aparece Chile, más allá de que hace dos años, el expresidente Gabriel Boric, haya anunciado oficialmente el interés.

Asimismo, varios Comités Olímpicos Nacionales (CON) mantienen conversaciones preliminares —sin compromiso inmediato con el COI— sobre la organización de futuros Juegos Olímpicos posteriores a 2036.

El camino es largo, pero para elegir a la sede, en el COI evaluarán el plan maestro y la experiencia de los atletas, la estrategia de financiación, el apoyo político y público, la capacidad organizativa para llevar a cabo los Juegos, y la estrategia de legado para generar beneficios a largo plazo para las comunidades anfitrionas.