Australia presentó el logo de sus Juegos Olímpicos con seis años de antelación
Será la tercera vez en la historia que el mayor evento multideportivo se realice en Oceanía, tras Melbourne 1956 y Sídney 2000.
mgiovannini@lanueva.com
Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, entre otros eventos internacionales.
Con seis años de antelación, el comité organizador de los Juegos Olímpicos Brisbane 2032 reveló hoy el logo oficial del evento.
Según describieron, está "inspirado en nuestro arrecife, nuestras playas, el interior de la región y todo lo que hay en el medio, reúnen los lugares, las personas y el espíritu que nos llevarán hasta 2032. Distintivo. Inconfundiblemente de Queensland. Y con un toque de picardía".
Asimismo, destacaron que su forma responde a la cresta de la cacatúa, un símbolo de la fauna australiana.
Los Juegos de la XXXV Olimpiada se llevarán a cabo del 23 de julio al 8 de agosto de 2032 en la capital de Queensland.
Será la tercera vez en la historia que Australia (y Oceanía), reciban al mayor evento multideportivo, luego de ser anfitriones en Melbourne 1956 y Sídney 2000.
Tras París 2024, los Juegos recaerán en Norteamérica dentro de dos años, cuando se celebre Los Ángeles 2028.
Cuatro años más tarde llegará Brisbane 2032, la última edición con sede definida ya que para 2036 hay varios aspirantes, incluidos Doha (Qatar), Estambul (Turquía), Ahmedabad (India), Santiago (Chile) y Munich (Alemania)
Calendario de eventos del ciclo olímpico
2026
31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)
2027
1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)
23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)
2028
14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)
2029
II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento
III Juegos Panamericanos Junior (Rosario, Argentina)
V Juegos Suramericanos de la Juventud
2030
XIV Juegos Suramericanos
V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)
2031
II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior
XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)
2032
23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)