Australia presentó el logo de sus Juegos Olímpicos con seis años de antelación

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, entre otros eventos internacionales.

Con seis años de antelación, el comité organizador de los Juegos Olímpicos Brisbane 2032 reveló hoy el logo oficial del evento.

Según describieron, está "inspirado en nuestro arrecife, nuestras playas, el interior de la región y todo lo que hay en el medio, reúnen los lugares, las personas y el espíritu que nos llevarán hasta 2032. Distintivo. Inconfundiblemente de Queensland. Y con un toque de picardía".

Asimismo, destacaron que su forma responde a la cresta de la cacatúa, un símbolo de la fauna australiana.

Los Juegos de la XXXV Olimpiada se llevarán a cabo del 23 de julio al 8 de agosto de 2032 en la capital de Queensland.

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Será la tercera vez en la historia que Australia (y Oceanía), reciban al mayor evento multideportivo, luego de ser anfitriones en Melbourne 1956 y Sídney 2000.

Tras París 2024, los Juegos recaerán en Norteamérica dentro de dos años, cuando se celebre Los Ángeles 2028.

Cuatro años más tarde llegará Brisbane 2032, la última edición con sede definida ya que para 2036 hay varios aspirantes, incluidos Doha (Qatar), Estambul (Turquía), Ahmedabad (India), Santiago (Chile) y Munich (Alemania)

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario, Argentina)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)