Después de los Juegos Suramericanos: cómo sigue el ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

El ciclo olímpico que comenzó luego de París 2024 y que finalizará con Los Ángeles 2028 acaba de atravesar su segundo escalón, consumados los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Históricamente, los Odesur eran el primer paso del tramo de cuatro años que separa a cada edición de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, con la creación en nuestro país de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, bien podemos tomarlos como el punto de partida y añadir una etapa al camino que recorren los atletas.

En ese sentido, el actual ciclo comenzó el año pasado, con la primera edición de los Jadar, realizada en Rosario.

Luego sí, entonces, llegaron los Suramericanos que acaban de terminar. Y en el tercer lugar aparecerán, el año que viene, los Juegos Panamericanos.

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Lima 2027 se inaugurará oficialmente el 23 de julio en una ceremonia a desarrollarse en el Estadio Nacional. El certamen continental congregará alrededor de 7000 deportistas de 41 países y delegaciones de toda América en 38 deportes (58 disciplinas). Será la edición que le sucederá a Santiago 2023, cubierto por La Nueva. desde el lugar de los hechos.

Serán en total 19 días de competencias, hasta el 8 de agosto, ya que algunas disciplinas como el béisbol y el críquet comenzarán antes de la Ceremonia de Apertura, a desarrollarse en sedes como la Videna, el Complejo Deportivo Villa María del Triunfo, el polideportivo de Villa El Salvador y Punta Rocas, entre otras.

Lamentablemente, en esta edición no habrá básquetbol; ni en su versión convencional ni en la variable 3x3. Al menos por ahora...

Un conflicto entre FIBA Américas y Panam Sports, ente organizador de los Juegos, hará que por primera vez en la historia la pelota naranja no pique a nivel panamericano.

Según pudo confirmar La Nueva., la Confederación Panamericana de Baloncesto, que presidía el fallecido Fabián Borro, manifestó su intención de participar con planteles U21 en los Juegos Panamericanos, algo que no fue bien visto por la organización liderada por el chileno Neven Ilic.

El conflicto, naturalmente, no deja de ser una lástima, no solo por la competencia en sí —uno de los máximos atractivos y de histórica trascendencia—, sino también porque marcaba el inicio de un camino que culmina en los Juegos Olímpicos, donde el básquetbol, y en los últimos años el 3x3, se encuentran entre los deportes más considerados.

En Lima 2027 habrá atletismo (pista y campo, maratón, marcha), bádminton, balonmano, béisbol/sóftbol, bowling, boxeo, canotaje (slalom, velocidad), ciclismo (BMX Racing, BMX Freestyle, montaña, pista, ruta), críquet, equitación (adiestramiento, concurso, salto), escalada, esgrima, esquí acuático, fútbol, gimnasia (artística, rítmica, trampolín), golf, hockey, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha (libre, grecorromana), natación (carrera, artística, aguas abiertas, clavados, polo acuático), patinaje (artístico, velocidad, skateboarding), pelota vasca, pentatlón moderno, ráquetbol, remo (convencional, coastal), rugby 7, squash, surf, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, tiro deportivo, triatlón, vela y vóleibol (sala, playa).

Llegarán entonces, para 2028, los XXXIV Juegos Olímpicos.

Se espera una megacompetencia con 36 deportes y 51 disciplinas repartidas en 49 sedes y 18 zonas de la región de Los Ángeles y Oklahoma City. La Ceremonia de Apertura se celebrará el 14 de julio y la de Clausura tendrá lugar el 30 de julio, aunque ya el miércoles 12 habrá actividad en siete deportes.

Las novedades en el calendario incluyen el regreso del triatlón como primer evento de medalla, como sucediera en Sídney 2000, con la competencia femenina a realizarse en Venice Beach.

Además, habrá un intercambio histórico: el atletismo se celebrará durante la primera semana, mientras que la natación será en la segunda. Como consecuencia, ya el primer día de competencia se realizará la final de los 100 metros femenina y, al día siguiente, la definición masculina como para arrancar con todo.

Entre las novedades que tendrán los próximos Juegos, regresarán el béisbol y el sóftbol al programa olímpico, presentes en Tokio 2020 y ausentes en París 2024. También volverá el críquet, tras haber formado parte de París 1900, y el lacrosse, que estuvo presente por última vez en Londres 1908. Asimismo, LA28 tendrá además el debut del flag football (fútbol bandera) y el squash.

Mientras que se sumarán seis nuevos eventos mixtos: tiro con arco compuesto por equipos mixtos; el relevo mixto 4x100 m en atletismo; el evento de gimnasia artística por equipos mixtos; el doble mixto en remo costero; la competencia de golf por equipos mixtos; y el evento por equipos mixtos de tenis de mesa.

En resumen, habrá: atletismo, bádminton, básquetbol, básquet 3x3, balonmano, béisbol, boxeo, ciclismo (BMX Freestyle, BMX Racing, montaña, pista, ruta), clavados, críquet, ecuestre, escalada, esgrima, flag football, fútbol, gimnasia (artística, rítmica, trampolín), golf, halterofilia, hockey, judo, lacrosse, lucha, natación (carreras, artística, aguas abiertas, polo acuático), pentatlón moderno, remo (convencional, coastal), rugby 7, skateboarding, canotaje (slalom, velocidad), sóftbol, squash, surf, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro, tiro con arco, triatlón, vela y vóleibol (sala, playa).

El ciclo, en su versión junior

Paralelamente, también avanza el ciclo olímpico para menores, en sus diferentes versiones.

Lo más próximo será el desarrollo de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar, Senegal.

Los mismos se celebrarán del 31 de octubre al 13 de noviembre; es decir, en un mes, y reunirán a unos 2700 jóvenes atletas de hasta 17 años en tres zonas anfitrionas: Dakar, Diamniadio y Saly. Se tratará, ni más ni menos, del primer evento del ciclo olímpico en celebrarse en tierras africanas.

Originalmente, la cuarta edición de los Juegos Olímpicos en su versión juvenil debían ir en 2022, luego de la celebrada cuatro años antes en Buenos Aires. No obstante, la pandemia y sus consecuencias obligaron al Comité Olímpico Internacional a posponer su realización hasta 2026.

El calendario contará con 25 deportes en el programa de competición y otros 10 formarán parte de un nuevo "programa de participación", que busca ayudar a generar interés.

En el primer grupo estarán natación, tiro con arco, atletismo, bádminton, béisbol 5, básquet 3x3, boxeo, breaking, ciclismo ruta, ecuestre (salto), esgrima, futsal, ​​gimnasia (artística), beach handball, judo, remo costero, rugby 7, vela (windsurf), skate, tenis de mesa, taekwondo, triatlón, beach volley, lucha libre (playa) y wushu. Y en el segundo: canotaje, golf, hockey, kárate, pentatlón moderno, tiro, escalada deportiva, surf, tenis y levantamiento de pesas.

En lo sucesivo, llegará la primera edición juvenil de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento. Será una competencia nacional para menores de 21 años y se llevará a cabo entre el 1 y el 10 de abril del año que viene en Rosario.

En principio, la grilla contará con 30 deportes (unas 50 disciplinas): acuáticos, atletismo, bádminton, básquet, béisbol, boxeo, canotaje, ciclismo, equitación, esgrima, gimnasia, hándbol, karate, levantamiento de pesas, lucha, pádel, patinaje, pelota, pentatlón moderno, remo, rugby, squash, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro, tiro con arco, triatlón, vóleibol y wushu kung fu.

Y para 2029 deberán regresar los Juegos Suramericanos de la Juventud (sin sede definida) y los Juegos Panamericanos Junior, que volverán a poner a Rosario en la escena internacional.

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario, Argentina)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)