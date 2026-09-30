Por qué Franco Colapinto pasó la madrugada junto a los ingenieros

Franco Colapinto habló luego de su choque en el Gran Premio de Azerbaiyán y palpitó el GP de Bahréin que se disputará en Malasia. "Será mi primera experiencia en Sepang. Es un circuito del que escuché hablar y que vi mucho mientras crecía viendo la Fórmula 1".

El circuito de Sepang será un escenario inédito para varios pilotos, incluido Colapinto, ya que no se corría allí desde 2017.

Debido a los conflictos en Medio Oriente, el GP de Bahréin se disputará en Malasia, aunque mantendrá la denominación original.

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Luego del GP de Azerbaiyán, Colapinto viajó a la fábrica de Enstone para trabajar en el simulador. "Volé como estaba planeado y fue bastante único, ya que como parte de la adaptación estuve en la fábrica a las cinco de la mañana junto con mis ingenieros", comentó el piloto argentino para una gacetilla difundida por Alpine.

En cuanto a las condiciones de la pista, Franco adelantó: "Una de las cosas que más llama la atención son las condiciones, ya que hace mucho calor y hay mucha humedad, y siempre parece haber una alta probabilidad de que llueva".

Por último, el argentino habló de las pretensiones que tiene: "El objetivo es tener un viernes productivo, lograr que el auto esté dentro de una buena ventana de puesta a punto y, con suerte, estar en condiciones de luchar por el top 10 en ambas jornadas nuevamente".

La penalización que cumplirá

Franco Colapinto tiene un doble desafío en Malasia, donde se correrá el Gran Premio de Malasia. El argentino fue sancionado con cinco lugares en la parrilla de largada, debido a su choque en Azerbaiyán, en el que embistió a su compañero de equipo Pierre Gasly.

Si bien no tendrá problemas para realizar la clasificación del sábado, a Colapinto lo correrán cinco posiciones dependiendo de en qué puesto termine en las qualys. En caso de quedar noveno, como ocurrió en Azerbaiyán, largará en la posición número 14.