Sportivo metió el primero y las compañeras para Liga Nacional hoy son rivales en la LBB Oro

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Sportivo Bahiense se dio el gusto de ganar su primer partido de la temporada (en 13 presentaciones), imponiéndose anoche ante Estudiantes, 69 a 63, en el inicio de la séptima fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, Femenino, "Viviana Albizu".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El tricolor tuvo dos pilares: Paulina Lazar, que convirtió 19 puntos (1-4 en triples, 2-11 en dobles y 12-15 en libres), más 7 rebotes y 5 recuperos, y Renata Boccatonda, quien completó 16 unidades (1-1 en t3, 2-6 en t2 y 9-14 en t1), más 5 rebotes.

Sportivo completó 37 de 52 en libres y Estudiantes, 22 de 34, además de 3-28 en triples.

En Estudiantes hubo 15 puntos, más 9 rebotes, 4 aistencias y 3 recuperos de Victoria Escudero. También aportó 11 unidades, 9 recobres, 4 asistencias y 3 recuperos Luciana Mansilla, y Sofía Trellini cerró con 9 rebotes, más 11 puntos.

En la previa, como iniciativa de la Asociación Bahiense, ambos planteles posaron juntos con una bandera con la inscripción: "En la cancha y en la tribuna, el respeto también es parte del juego".

La síntesis:

Sportivo (69): P. Lazar (19), A. Prada, R. Hammerschmidt, I. Gherzi (8), J. Salvarezza (2), fi; R. Boccatonda (16), L. Uthurralt (4), S. Fernetich (6), E. Islas (9), A. De la Puente (4), R. Albarracín y S. Arribas (1). DT: Bruno Sagripandi.

Estudiantes (63): S. Trellini (11), J. Rodríguez (8), L. Mansilla (11), V. Escudero (15), I. Basaul (6), fi; V. Hollman (5), K. Kovach (7) y L. Hiebaum. DT: Julián Manqueo.

Cuartos: Sportivo, 9-17, 25-21 y 44-46.

Árbitros: Leonardo Bressan e Ian Schetchel.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

¿De qué lado estás?

La fecha se completa hoy con 9 de Julio-Bahiense del Norte, desde las 21, en el Néstor Damiani, arbitraje de Juan Agustín Matías y Francisco Irrazábal.

Lo curioso de este enfrentamiento es que varias jugadoras que hoy serán rivales, al mismo tiempo comparten el plantel de Unión Bahía que disputará la Liga Nacional, desde el 15 de octubre.

El grueso de Bahiense en el equipo de Liga Nacional son menores, sin participación de las mayores; y en el caso de 9 de Julio la mayoría están disponibles para ambas competencias.

Las jugadoras de 9 de Julio que son parte del plantel de Unión Bahía: Ileana Corvalán, Emilia Fernández, María Victoria Flores, Victoria Martín, Anahel Maurer, Amparo Althabe, Delfina Alves da Florencia (todas mayores), más Isabella Larrasolo, Isabella Roldán e Isabel Sorzini (menores).

Las representantes de Bahiense en el equipo de Liga son Martina Bussetti (mayor), Isabella Faure, Uma Di Yorio, Camila Zanotto, Ignacia Marini, Camila Gherzi, Martina Errazquín, Isabella Massa, Juana Montivero, Clara Pisani y Julia Pilar Quinteros (menores).

Además están Agostina Leguizamón (flamante refuerzo) y María Belén Tombesi, actualmente libre.

Posiciones

1º) Bahiense (4-1), 9 puntos

2º) Villa Mitre (3-2), 8

2º) Estudiantes (2-4), 8

4º) 9 de Julio (3-1), 7

4º) Sportivo (1-5), 7