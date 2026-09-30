La doble final que hizo historia: cómo Argentino volvió a ser campeón en 2006

El plantel del Chancho entra a la cancha en un verdadero clima de final. Fotos: Archivo La Nueva.

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

El Oficial de Primera de la Unión de Rugby del Sur en 2006 no fue un campeonato más. Un día como hoy, Argentino no sólo cortaba una racha de 16 años sin festejar el máximo certamen local en solitario. Se imponía, además, a un sistema de definición atípico y por qué no polémico, según los formatos acostumbrados.

La historia tiene un asterisco. Decir “campeón en solitario” marca una diferenciación con un hecho puntual: en la edición 1995 se declaró campeones a Argentino, Sociedad Sportiva y Universitario por haber terminado empatados en las posiciones y ante la falta de criterios reglamentarios de desempate. ¿Cuenta? ¿No cuenta? Sí para la estadística, pero en el imaginario colectivo es una temporada que pasó al olvido. De ahí que al campeonato del ‘06 se lo recuerda como el año en que El Chancho cortó la sequía en el máximo certamen del rugby bahiense. En la cancha y tras dos finales disputadas con una semana de diferencia.

El Oficial de Primera no había tenido un filtro así. Sin embargo ese año se estableció que si el Nº1 de la fase clasificatoria perdía la primera, tenía derecho a una segunda chance, manteniendo además la ventaja la localía para ambas.

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Cae Juan Ignacio Dillon por el tackle rival.

El año de este campeonato Argentino fue 2º en la fase clasificatoria detrás de Sociedad Sportiva, al que previo al Oficial le había ganado ya en el Regional Bonaerense 27-24 en La Carrindanga. Después en el Oficial lo venció tres de los cuatro partidos que disputaron. Y los tres en el mes de septiembre: 17-10 en el Country (penúltima del Oficial) y las dos finales en La Carrindanga. La primera por 16-12, arbitrada por Daniel Araque de la Unión Austral. Una semana después, 35-16 la segunda, dirigida por el árbitro José Luis Iturralde de URBA.

De ese modo Argentino pudo intercalar su nombre en un historial que venía dominado por Universitario, El Nacional y Sociedad Sportiva en las temporadas previas (el último “solo” había sido en 1990). Y también resultó extraordinario para lo que pasó después ya que para el siguiente título el Azul llegó en 2018, cuando los entonces dirigidos por “Terremoto” Minnaard le ganaron a Universitario en el Gatica (33-13).

Sisti: “Un campeonato especial”

“Fue un año muy lindo y un poco especial también porque veníamos de muchos años de sequía. Además, no éramos muchos entrenando cuando arrancó ese año. Pero sí teníamos un grupo muy bueno, con una línea de tres cuartos que se armó esa temporada fue espectacular”, recordó el head coach Luis Sisti.

“Estaba Camilo Tello, un medio scrum que vino de Neuquén RC. Como apertura alternaba Carlitos Montero que estaba casi retirándose pero seguía y estaba Francisco Volpe, un jugador espectacular. Después teníamos a `Loli´ (Rodrigo) Morales de segundo centro que también era un crack. Y como fullback el `Monito´ (Eduardo) Llorens. Además, ese año subí a Guillermo (Vila) y a Bruno Mantovani, que básicamente por ahí los hacía jugar de wing. Es feo tirar nombres porque había otros buenos jugadores, pero para poner un poco en contexto la línea de tres cuartos. Se llevaban bárbaro y no faltaban a ningún entrenamiento. Se armó un grupo espectacular”, recordó.

Tackle de "Licho" Flores abajo a Federico Robaina (Sportiva). Atrás llegan en apoyo Ignacio Cánepa, César Trujillo (derecha) y Joaquín Lingeri (izquierda).

“También teníamos a Licho (Lisandro) Flores en un pack de forwards que no era muy grande, pero teníamos obtención y eran ásperos… En contra jugaban Lucio Mariani, Pedrito Lacana”, agregó.

El entrenador también recordó detalles de las finales que ganaron en La Carrindanga.

“Sabíamos que si ganaba Sportiva en el primero ya salía campeón, pero si lo ganábamos nosotros teníamos otra chance en una reválida. Ganamos el primero y después el segundo muy bien, con mucha autoridad. Me acuerdo que los tres cuartos fueron espectaculares. Eran muy, muy buenos la verdad. Fue un campeonato especial por eso, porque no éramos muchos al principio y porque veníamos de muchos años de sequía. Lo disfrutamos a pleno. Todos venían a entrenar con tanto entusiasmo por lo que se iba generando, que terminó después con la obtención del campeonato”, concluyó Sisti, quien hoy continúa como colaborador en Argentino.

Flores: “Un mix muy bueno”

Lisandro Flores, hoy head coach de la Primera del Azul, se desempeñó como capitán esa temporada.

“El equipo 2006 se armó a partir de 2003, cuando tuvimos un bajón tremendo, fondo, fondo, y empezamos a construirlo a partir de ahí con Luis Sisti. Laburando mucho el grupo y justo venían subiendo chicos que recontra volaban, como Bruno Mantovani, `Guille´ Vila, Camilo Tello y algunos más”, dijo Licho.

Ya le pegó el eficaz Marcos Pazzi (Sociedad Sportiva) para sumar 3 puntos. El "8" de espaldas es Lisandro Flores.

“Había un mix muy bueno porque también estaba `Spiki´ (Marcelo Spikerman), que era el mayor. Después veníamos nosotros con el `Turco´(Martín) Anún, `Loli´ Morales en una segunda camada y luego los pibitos, así que teníamos un buen balance. Fue a partir de ese 2003 que empezamos a construirlo. Fuimos mejorando y creo que 2006 llegamos al pico (de rendimiento). Estábamos muy bien como equipo, con mucha confianza y muy bien físicamente también”, recordó Licho, refiriéndose también al PF Martín Sancio.

“Creo que si tengo que hablar de claves, fueron el grupo y la preparación física. Aspectos que nos dieron una confianza tremenda, porque el factor mental estuvo ahí obviamente. Y queríamos más y más… Íbamos por todo. De hecho jugar dos finales no recuerdo que lo hubiésemos tomado como un gran problema”, afirmó el también coordinador nacional de referentes de scrum.

“Licho” contó que un accidente en una práctica lo dejó afuera de la primera final, que fue muy pareja (12-9 el primer tiempo arriba Las Palomas) y que tuvo como protagonistas a los pateadores. Bruno Mantovani le dio tres penales en la primera etapa y un try convertido en el segundo tiempo (66m.), mientras que Pablo Martins de Oliveira sumó tres penales y un drop en la primera etapa. En esa final a “Licho” lo reemplazó Andrés Bilesio en la tercera línea.

Hermanados en el éxito: desde la izquierda, Lucas, Tomás y Guillermo Vila. Titulares en las dos finales 2006.

“Un día antes del partido hicimos cancha, superliviano, pero me metieron un dedazo en el ojo y no podía ver. La primera no la jugué, pero la laburamos bien y se ganó. Y para la segunda final estábamos recontraconvencidos de que no nos podía ir mal y ganamos bien, ampliamente. Tengo esa sensación de que fuimos muy dominantes. Son lindos recuerdos”, concluyó Flores, quien poco después se fue a jugar a Oviedo RC de España, en segunda división, previo a Gernika.

Morales: “Pensaban que era imposible”

Rodrigo Morales fue clave en la final consagratoria al aportar dos tries. El primero llegó a los 31m en unos últimos 10 del PT en los que Argentino prácticamente sentenció el partido ya que a los 36m llegó el segundo de “Guitu” Vila, que con las dos conversiones de Mantovani dejó el marcador 19-6 para la visita.

“Fue tremendo. Obviamente palo a palo los dos equipos (en las finales). Nosotros en ese momento del 2006 estábamos con madurez de equipo, en el mejor momento los forwards pero sobre todo los tres cuartos. Casi que nos conocíamos de memoria”, dijo Morales, quien se desempeñó como centro.

“Ya veníamos un tiempo jugando juntos y se sentía al equipo muy unido y con muchas ganas de ganar. Por eso también que los tres cuartos teníamos mucha actitud para el tackle y para el ataque”, agregó.

“Fue paso a paso. Logramos algo que pensaban que era imposible… Obviamente hubo todo un festejo de la gente del club porque fue un desahogo poder salir campeones después de tantos años”, concluyó.

Llorens: “Rescato el grupo”

En esa caracterización o perfil del equipo, rápido gracias a backs punzantes, Eduardo Llorens cumplió un rol dominante con su velocidad y capacidad para aprovechar espacios.

“El grupo estaba muy unido. Los backs eran bastante picantes, había buenos tres cuartos. Nos llevábamos bien y nos entendíamos muy bien (en la cancha). Y los forwards que había eran espectactulares, nos complementábamos”, recordó “El Mono”.

“Fue un año difícil porque recuerdo que arrancamos entrenando en el Parque de Mayo porque teníamos problemas en las canchas o con las luces. Pero fue todo súper a pulmón. Rescato el grupo. Éramos poquitos sí, al principio éramos siete backs y después se sumaron algunos más. Pero fue una linda época”, agregó.

Spikerman: jugada clave

Marcelo Spikerman fue uno de los últimos líderes de otra época con vigencia en el equipo 2006, al igual que Carlos Montero. Su rol en la segunda línea durante las finales, terminó siendo clave.

“El marcador venía ajustado. En un line, que estaba Pedrito Lacana, una torre imposible de vencer, hicimos una jugada que practicamos en el entrenamiento. Nunca fui saltador, siempre fui levantador. Pero esa jugada se trataba de que me levantaran porque nadie lo esperaba. Así ganamos el line, obtuvimos la pelota y ganamos el partido. Todo eso en el segundo tiempo”, dijo, en relación al try de Bruno Mantovani en la primera final.

“Insistí toda la semana previa con el pack para que me levantaran, que me levantaran... Debíamos obtener la pelota en el line si o sí, porque con Pedrito era imposible. Cuando pedí la jugada se hizo y se logró el resultado”, agregó.

El equipo de las finales

Estos jugadores participaron en los duelos decisivos por el campeonato Oficial URS de Primera 2006:

Final 1: Sergio Anún (capitán), Tomás Vila, Martín Anún; Marcelo Spikerman y Andrés Bilesio; Juan Ignacio Dillon, Víctor Penayo, Andrés Bilesio; Camilo Tello y Francisco Volpe; Lucas Vila, Rodrigo Morales, Guillermo Vila, Bruno Mantovani; Eduardo Llorens. Entrenadores: Luis Sisti-Aldo Borromei.

También jugaron Duilio Dello Stafolo, Nicolás Alonso, Ricardo Gortari, Gregorio Richter y Lisandro Pisani.

Final 2: Sergio Anún, Tomás Vila, Martín Anún; Marcelo Spikerman y Andrés Bilesio; Juan Ignacio Dillon, Víctor Penayo, Lisandro Flores (capitán); Camilo Tello y Francisco Volpe; Lucas Vila, Rodrigo Morales, Guillermo Vila, Bruno Mantovani; Eduardo Llorens. Entrenadores: Luis Sisti-Aldo Borromei.

También participaron Duilio Dello Stafolo, Nicolás Alonso, Ricardo Gortari, Gregorio Richter y Lisandro Pisani.