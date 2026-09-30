Liga Nacional: más bahienses que salen a la cancha, y no todos a jugar...

Jano Martínez debuta hoy en su tercera temporada de Liga Nacional, cuando Ferro visite a Argentino (Junín), desde las 21.

En el mismo equipo -y siendo todo un referente- continúa el pringlense Valentín Bettiga, mientras que aguarda su oportunidad el juvenil bahiense Ulises Martorell, quien habitualmente participa en la Liga de Desarrollo y la temporada pasada jugó dos partidos en la LN.

También volverá a presentarse Gimnasia (Comodoro), después del auspicioso debut el lunes frente a Lanús, al que superó claramente, por 92 a 74, con participación de Valentín Forestier.

El verde visitará a Peñarol, desde las 20.30, donde el árbitro bahiense Emanuel Sánchez iniciará la quinta temporada de Liga A, esta vez dirigiendo junto con Oscar Brítez y Maximiliano Cáceres.

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El restante partido de la jornada lo protagonizan San Martín (Corrientes)-Instituto, a las 21.30.

Mañana será el turno de Ramiro Santiago, cuando Platense visite a Olímpico y el viernes jugará Fausto Ruesga, para Regatas Corrientes, recibiendo a Instituto.

Ya el sábado, estará jugando Quimsa, donde está Enzo Roth jugando Liga de Desarrollo y, de ser necesario, puede ser incluido en el plantel de Liga Nacional. Los santiagueños recibirán a Platense.

En tanto, el miércoles 7 Boca (con Lucas Faggiano) será local frente a Oberá, donde están Alejo Azpilicueta y Albano Costa.