Lanús organizó la fiesta y el campeón Gimnasia (CR) se robó el protagonismo de la noche

Gimnasia y Esgrima (Comodoro) superó de visitante a Lanús, 92 a 74, en el partido que abrió la 43º temporada de la Liga Nacional.

Fue una verdadera fiesta la que montó el local, flamante ascendido de la Liga Argentina, con un Antonio Rotilli colorido y con un gran marco.

Claro que a todo eso el local no pudo coronarlo con juego, porque Gimnasia se lo impidió de movida.

Una gran defensa colectiva y una ofensiva aceitada y efectiva, sumamente contundente, que se reflejó en las 26 asistencias y los altos porcentajes en tiros de campo: 14-29 (48%) en triples y 23-38 (60% en dobles).

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En dos oportunidades el verde estableció 32 puntos de luz: 61-29 y 64-32 en el tercer cuarto.

El máximo goleador fue el cubano Marcos Chacón, con 28 puntos, incluidos 5-6 en triples y 18 unidades en el tercer período.

En tanto, el bahiense Valentín Forestier jugó 15m06, sumando 2 puntos, 2 asistencias y un rebote.