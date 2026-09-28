Fernando “Bocha” Batista fue despedido como entrenador de Costa Rica

El entrenador Fernando “Bocha” Batista fue despedido luego de un corto proceso en el seleccionado de Costa Rica, de apenas siete meses.

El director técnico argentino encadenó dos derrotas en el inicio de la Nations League de la Concacaf, ante Curazao y Haití, que precipitaron su salida del cargo.

Con muy pocas chances de clasificar a los cuartos de final del certamen, y el objetivo puesto en disputar la fase preliminar de la Copa de Oro 2027, desde la dirigencia costarricense se tomó la decisión de despedir al argentino y confiar en el exjugador Bryan Ruiz, que fue capitán del seleccionado, de forma interina.

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El “Bocha” Batista no tuvo un buen paso por Costa Rica, luego de realizar un trabajo aceptable en Venezuela entre 2023 y 2025, y fue echado tras solo seis partidos en el elenco centroamericano.

Su salida del representativo nacional se da en plena disputa de la Nations League de la Concacaf, en la que tuvo dos resultados adversos: cayó ante Curazao por 4-3 y frente a Haití, durante la jornada del domingo 27 de septiembre, por 2-0.

Estos golpes se sumaron a un inicio de ciclo adverso y generaron su destitución tras solo siete meses en el cargo: de los seis partidos que alcanzó a dirigir únicamente empató uno, con derrotas en los cinco encuentros restantes.

El elegido para tomar las riendas del seleccionado que había sorprendido con un Mundial increíble en Brasil 2014, en el que había logrado alcanzar los cuartos de final, es Bryan Ruiz, excapitán que jugó en aquella Copa del Mundo e incluso marcó dos goles.

En el final de la fase de grupos de la Nations League, Costa Rica deberá visitar a Nicaragua el primero de octubre y recibir a Haití tres días después, con pocas chances de clasificar a cuartos de final, pero situando el objetivo en quedar en el tercer o cuarto puesto, en zonas de seis equipos, para así arrancar la próxima Copa de Oro desde la fase preliminar y evitar el descenso a la Liga B del certamen actual.