Villa Mitre tiene extranjero para la próxima edición de la Liga Argentina

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

El estadounidense Jahsim Floyd será refuerzo de Villa Mitre para la próxima Liga Argentina.

Se trata de un centro de 2m06 y 27 años, que tuvo su último paso por Caimanes del Llano (Colombia).

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Se destaca por ser un jugador muy atlético, defensivo, de mucha energía y se caracteriza por ser un muy buen tiempista para tapar, de acuerdo con lo que pudo evaluar el cuerpo técnico encabezado por Sebastián Ginóbili.

La intención es que pueda sumarse a los entrenamientos los primeros días de octubre, aunque su demora depende de un trámite administrativo para ingresar al país.

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Mientras tanto, Villa Mitre continúa trabajando con el plantel que, en parte, paralelamente participa de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro.

Además de esta incorporación, tienen como prioridad sumar un base nacional en la medida de las posibilidades económicas.

El tricolor debutará el 20 de octubre, recibiendo a Pico.