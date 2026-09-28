“Quedan 90 minutos y vamos a ir a jugar a muerte, como exige Olimpo, su historia y su gente”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“Miro a la cara a mis compañeros y no les puedo reprochar nada, porque dejan todo y van para adelante”.

Con la adrenalina al mismo nivel que su orgullo, Martín Ferreyra profundizó sobre las cualidades de este Olimpo que arrancó con flechita hacia arriba el cruce de cuartos de final correspondiente a la zona campeonato del federal A.

En el estadio Carminatti, el aurinegro venció 2-1 a Gimnasia de Chivilcoy y el capitán de la “Mungoneta” no dudó ni dejó cabos sueltos al momento de referirse al cotejo revancha del próximo domingo.

“Queríamos ganar y lo logramos, ahora vamos por el mismo resultado a cancha de ellos. Sabemos que el empate nos sirve, pero no vamos a especular, con uñas y dientes defenderemos la ventaja que conseguimos en la ida”, afirmó el central que, con un salto espectacular, abolló la pelota con un cabezazo letal para establecer el primer gol del cotejo.

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“Esto es Olimpo, el club y su gente nos exige a ir por un único objetivo; no le vamos a aflojar en lo más mínimo”, resaltó “Tincho”.

--Ayer se le escapó en la última jugada, porque se pateó el penal y terminó del partido.

--¡Qué bronca! Hicimos los méritos como para ir a la revancha dos o tres goles arriba. Se encontraron con ese penal que nos descolocó, porque sinceramente no merecieron llevarse nada.

--¿Fue penal?

--Para mí no, aunque hay situaciones que podemos controlar y otras en la que no podemos hacer nada. Nos dedicamos a gastar la energía en las que podemos controlar dentro del campo de juego.

--¿Cómo fue el trato con el árbitro Fernando Rekers?

--Bien, 10 puntos, con mucho respeto entre las partes.

--El hincha se fue furioso del estadio.

--Ellos ven y entienden lo que pasa, no se las cuenta nadie. Pero que se expresen ellos, nosotros debemos seguir callados y pensando en lo fútbolístico porque sabemos cómo es todo.

“El club necesita ascender después de 7 años en esta categoría, entendemos la situación y comprendemos el mensaje, por eso encaramos al que sea, por el bien de Olimpo, del grupo y de un fin que no se puede postergar más”.

--Clarito.

--Quedan 90 minutos y lo vamos a ir a jugar a muerte, como exige este club y su historia”