Camino al ascenso: Olimpo recibe a Gimnasia de Chivilcoy, por la ida de los cuartos de final

Llegó la hora de la verdad.

Olimpo comienza a desandar hoy la parte final que conduce a uno de los dos ascensos que otorga el Torneo Federal A hacia la Primera Nacional.

El aurinegro recibirá a Gimnasia de Chivilcoy por el partido de ida de los cuartos de final de la Zona Campeonato.

El encuentro se disputará desde las 15.30 en el Roberto Carminatti, con arbitraje de Fernando Rekers, quien estará acompañado por Guillermo Yacante y Leonel Suárez como jueces de línea.

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La revancha se jugará el próximo fin de semana en Chivilcoy, donde el Lobo tendrá ventaja deportiva, por lo que avanzará de fase en caso de igualdad en puntos y goles.

Por lo que el elenco de nuestra ciudad está obligado al menos a ganar uno de los dos encuentros.

*El resto

Las otras tres llaves de cuartos de final también se disputarán hoy, pero en distintos horarios.

En Córdoba, Atenas de Río Cuarto recibirá a San Martín de Formosa, desde 19.30, con arbitraje de Jorge Etem.

Del vencedor de este cruce saldrá el rival de Olimpo o Gimnasia (Chivilcoy).

Además, por el otro lado del cuadro, hoy se medirán Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y Alvarado de Mar del Plata.

Se enfrentarán desde las 15.30 y con Leandro Sosa Abrile como juez.

Mientras que a las 19, Sol de América de Formosa recibirá a Cipolletti, con Gustavo Benites como arbitro.

*Los elegidos

Para esta tarde, Carlos Mungo citó a los siguientes 20 jugadores:

-Arqueros: Juan Pablo Lungarzo y Cristian Geist.

-Defensores: Agustín Bellone, Cristian Chimino, Martín Ferreyra, Leandro Hertel, Luciano Lapetina y Néstor Moiraghi.

-Volantes: Cristian Amarilla, Enzo Coacci, Sebastián Fernández, Diego Ramírez, Agustín Stancato y Manuel Vargas.

-Delanteros: Nahuel Colmenares, Leandro Espejo, Braian Guille, Cristian Ibarra, Marcelo Olivera y Joaquín Susvielles.

*Entradas

Según informó Olimpo, los tickets para el encuentro de esta tarde podrán adquirirse a partir de las 11 y hasta las 14.30 en las boleterías del estadio.

Además, desde las 14.30 se seguirán vendiendo en avenid Colón y 9 de Julio.

Los precios de las entradas son los siguientes:

-No socios

General: $40.000

Jubilados: $20.000

Menores (3 a 11 años): $15.000

-Socios, pase a tribuna:

Ángel Brunel: $5.000

O'higgins: $10.000

-Plateas:

Socio: $45.000

No socio: $70.000

Abonados: $35.000

Menores (3 a 11 años): $40.000

*Los socios que tuvieron su abono en la segunda fase, deberán adquirir su platea a un precio diferencial y mantendrán la ubicación del abono.

*Cómo llegan

Olimpo comenzará los cuartos de final luego de ser tercero en el Nonagonal, tras de igualar 1 a 1 ante Alvarado en la última fecha.

Tras el empate en Mar del Plata, el aurinegro cerró la segunda fase de la competencia con 13 puntos, producto de 3 triunfos, 4 empates y una derrota.

Previamente, en la fase inicial, el elenco dirigido por Carlos Mungo fue primero con 31 puntos, con 8 éxitos, 7 igualdades y sólo una caída.

Es decir, en total, el equipo de nuestra ciudad acumula hasta el momento 11 victorias, 11 empates y sólo dos caídas (frente a Alvarado en la primera rueda y contra Atenas de Río Cuarto en el Nonagonal).

En ese recorrido Olimpo marcó 20 goles y recibió sólo 8.

Mientras que Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy llegó a esta instancia como segundo del Nonagonal A.

En su última presentación igualó sin goles ante Douglas Haig en Pergamino.

Este empate le permitió llegar a los 15 puntos, quedando a sólo a dos del líder San Martín de Formosa, con 4 triunfos, 3 empates y una sola derrota.

Además, en esta instancia, sólo le marcaron dos goles (1-1 ante San Martín y 0-1 frente a 9 de Julio de Rafaela) y no recibe un tanto en contra hace 5 juegos.

Mientras que en la primera fase del certamen había sido tercero, por detrás de Douglas y Sportivo Belgrano, con 27 puntos: 7 ganados, 6 empatados y 5 perdidos.

Por lo que en lo que va del año, Gimnasia se impuso 11 veces, empató 9 y perdió en 6.

En ese recorrido el Lobo marcó 19 goles y recibió 14 (12 en la primera fase).

*Cómo sigue

Tras disputarse los partidos revancha, los ganadores jugarán las semifinal con ventaja para el mejor ubicado en el Nonagonal.

Mientras que los perdedores se sumarán a los 16avos de final de la Reválida y enfrentarán a Defensores de Puerto Vilelas, Juventud Unida Universitaria de San Luis, Sportivo Las Parejas y FADEP.

Lo mismo sucederá con aquellos elencos que vayan siendo eliminado en semis y el perdedor de la final por el primer ascenso, que se disputará en escenario neutral y a partido único.

*Espera

Villa Mitre volverá a ver acción recién el 11 de octubre, cuando arranque la llave de la Reválida ante Costa Brava de General Pico.

La ida se disputará en La Pampa y la revancha irá en El Fortín una semana después.

Los otros cruces confirmados de la Reválida son:

Douglas Haig - El Linqueño

Kimberley - Deportivo Rincón de Los Sauces

9 de Julio de Rafaela - Gimnasia de Concepción del Uruguay

Argentino de Monte Maíz - San Martín de Mendoza

Mitre de Posadas - Boca Unidos de Corrientes

Huracán Las Heras - Juventud Antoniana de Salta

Sarmiento de La Banda - Sportivo Belgrano