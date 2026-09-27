Torneo Regional: Huracán recibe a Ferro de Olavarría en busca de la clasificación

Con el objetivo de abrochar su clasificación a la siguiente instancia, Huracán de Ingeniero White recibirá a Ferro Carril Sud de Olavarría por la cuarta fecha de la primera fase del Torneo Regional Federal Amateur.

El Globo se presentará a las 15.30 en el sintético del Bruno Lentini, donde dirigirá Agustín Linares.

Un triunfo dejará al representante liguista con el boleto a la siguiente instancia, ya que se asegurará el primer puesto una jornada antes del final, donde no jugará por tener que purgar la fecha libre.

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En caso de empatar o perder, deberá esperar a lo que suceda en con el cruce entre Ferro y Sarmiento del próximo fin de semana, aunque podría seguir siendo primero o bien clasificar como uno de los mejore segundos de la zona de 3 equipos.

*Cómo llegan

Huracán llega a este partido clave en un gran presente, luego de vencer a Club Sarmiento en Pigüé, por 2 a 1, lo que le permitió recuperarse del traspié ante Ferro en Olavarría, por 1 a 0.

Además, está invicto en su cancha y no perdió desde que inauguró el sintético en el Bruno Lentini.

Desde ese día, sumó un triunfo por el Regional (1 a 0 ante Sarmiento), 3 victorias (1 a 0 ante Liniers, 1 a 0 ante Libertad y 2 a 1 frente a Sporting) y un empate (0 a 0 contra Bella Vista) por la Liga del Sur.

Ferro, en tanto, viene de purgar la fecha libre por el certamen regional y en su última presentación empató 3 a 3 frente a Sarmiento.

*La tabla

1°) Huracán, 6 puntos.

2°) Ferro (Olavarría), 4.

3°) Sarmiento (Pigüé), 1.