Federal Amateur: Huracán se presenta en Pigüé con la obligación de traerse algo

Con la necesidad de sumar para no depender de otros resultados, Huracán de Ingeniero White se presentará esta tarde en Pigüé, ante Club Sarmiento.

El cotejo --correspondiente a la 4ª fecha de la Zona 3 de la Región Pampeana Sur-- comenzará a las 16 y será dirigido por Yasu Muñoz, de Santa Rosa.

Tras la jornada libre, el elenco de Mauro Brunelli está obligado a rescatar algo para recibir a Ferro de Olavarría con aire en el marco de la 5ª jornada.

El Globo debutó venciendo al rival de esta tarde 1 a 0 en el Bule y luego cayó en Olavarría por la mínima diferencia.

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El conjunto de Guillermo Gatti, en tanto, viene de igualar ante Ferro 3 a 3.

El Carbonero --que lidera con 4 unidades-- tendrá jornada de descanso.