Clausura liguista: La Armonía-Sporting y Dublin-Rosario cierran la 8ª fecha

Agregar La Nueva en

Esperando un guiño del factor climático, esta tarde caerá el telón de la 8ª fecha del certamen Clausura de la Liga del Sur.

Se jugarán dos cotejos --uno en casa divisional-- desde las 15.30.

En la A, en un choque crucial por puestos de descenso y de acceso a playoff, chocarán La Armonía-Sporting.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El partido se jugará en los Hermanos Francani, con arbitraje de Juan Vega.

La jornada comenzó el viernes con los triunfos de Villa Mitre (1-0 ante Liniers) y de Huracán (1-0 ante Libertad) y siguió ayer con el empate entre San Francisco y Bella Vista (1-1).

Así están las tablas:

Clausura. 1º) San Francisco, 13 puntos; 2º) Huracán, 12; 3º) Sporting, 11; 4º) Villa Mitre, 10; 5º) Bella Vista, Liniers y La Armonía, 8; 8º) Libertad, 7.

Acumulada. 1º) Huracán, 38 puntos; 2º) Bella Vista, 33; 3º) Liniers, 31; 4º) Villa Mitre, 29; 5º) San Francisco, 26; 6º) Libertad, 25; 7º) Sporting, 24 y 8º) La Armonía, 22.

En la B

Esta tarde se medirán el colista Dublin y el escolta Rosario Puerto Belgrano.

El cotejo en cancha del Rojo será dirigido por Álvaro Richmond.

El elenco de la casaca francesa buscará quedar a dos unidades del puntero Olimpo, que ayer empató ante Pacífico BB 1 a 1.

Además, ayer, Comercial superó a Tiro Federal 3 a 2, mientras que Pacífico de Cabildo y Sansinena empataron 2 a 2.

*Las tablas

Así están las posiciones antes del comienzo de la fecha 8:

-Clausura: 1º) Olimpo, 18 puntos; 2º) Rosario, 13; 3º) Tiro Federal y Comercial, 12; 5º) Pacífico de Cabildo, 9; 6º) Pacífico BB, 8; 7º) Sansinena, 7 y 8º) Dublin, 1.

-La acumulada: 1º) Comercial, Rosario y Tiro, 39 puntos; 4º) Olimpo, 34; 5º) Sansinena, 28; 6º) Dublin, 18; 7º) Pacífico C, 17 y 8º) Pacífico BB, 16.