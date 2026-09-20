Clausura liguista: La Armonía-Sporting y Dublin-Rosario cierran la 8ª fecha
Si el tiempo lo permite, habrá acción en los Hermanos Francani y en el barrio San Martín.
Esperando un guiño del factor climático, esta tarde caerá el telón de la 8ª fecha del certamen Clausura de la Liga del Sur.
Se jugarán dos cotejos --uno en casa divisional-- desde las 15.30.
En la A, en un choque crucial por puestos de descenso y de acceso a playoff, chocarán La Armonía-Sporting.
El partido se jugará en los Hermanos Francani, con arbitraje de Juan Vega.
La jornada comenzó el viernes con los triunfos de Villa Mitre (1-0 ante Liniers) y de Huracán (1-0 ante Libertad) y siguió ayer con el empate entre San Francisco y Bella Vista (1-1).
Así están las tablas:
Clausura. 1º) San Francisco, 13 puntos; 2º) Huracán, 12; 3º) Sporting, 11; 4º) Villa Mitre, 10; 5º) Bella Vista, Liniers y La Armonía, 8; 8º) Libertad, 7.
Acumulada. 1º) Huracán, 38 puntos; 2º) Bella Vista, 33; 3º) Liniers, 31; 4º) Villa Mitre, 29; 5º) San Francisco, 26; 6º) Libertad, 25; 7º) Sporting, 24 y 8º) La Armonía, 22.
En la B
Esta tarde se medirán el colista Dublin y el escolta Rosario Puerto Belgrano.
El cotejo en cancha del Rojo será dirigido por Álvaro Richmond.
El elenco de la casaca francesa buscará quedar a dos unidades del puntero Olimpo, que ayer empató ante Pacífico BB 1 a 1.
Además, ayer, Comercial superó a Tiro Federal 3 a 2, mientras que Pacífico de Cabildo y Sansinena empataron 2 a 2.
*Las tablas
Así están las posiciones antes del comienzo de la fecha 8:
-Clausura: 1º) Olimpo, 18 puntos; 2º) Rosario, 13; 3º) Tiro Federal y Comercial, 12; 5º) Pacífico de Cabildo, 9; 6º) Pacífico BB, 8; 7º) Sansinena, 7 y 8º) Dublin, 1.
-La acumulada: 1º) Comercial, Rosario y Tiro, 39 puntos; 4º) Olimpo, 34; 5º) Sansinena, 28; 6º) Dublin, 18; 7º) Pacífico C, 17 y 8º) Pacífico BB, 16.