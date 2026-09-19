Torneo Clausura: será un sábado de súper acción por la fecha 8

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Cuatro partidos le darán continuidad hoy a la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga del Sur, que comenzó ayer con los triunfos de Huracán y Villa Mitre (ver abajo).

Esta tarde habrá un juego en la Primera División "A" y otros tres en la "B".

En la división superior, el líder San Francisco recibirá a Bella Vista.

El juez en el Gustavo Novoa será Sebastián Navarro.

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El Santo, que ahora comparte la cima con Huracán, buscará volver al triunfo tras la caída ante Liniers (2 a 0).

Mientras que Los Gallegos vienen de igualar sin goles ante Huracán.

La fecha se completará mañana, con el duelo entre La Armonía y Sporting en el Hermanos Francani, donde dirigirá Juan Vega.

Así están las tablas:

Clausura. 1º) San Francisco y Huracán, 12 puntos; 3º) Sporting, 11; 4º) Villa Mitre, 10; 5º) Liniers y La Armonía, 8; 7º) Libertad y Bella Vista, 7.

Acumulada. 1º) Huracán, 38 puntos; 2º) Bella Vista, 32; 3º) Liniers, 31; 4º) Villa Mitre, 29; 5º) San Francisco y Libertad, 25; 7º) Sporting, 24 y 8º) La Armonía, 22.

*En el ascenso

La octava fecha de la Primera División "B" comenzará hoy con tres partidos.

El líder e invicto Olimpo recibirá a Pacífico, desde las 15.30.

El juez en el Roberto Carminatti será Brian Romero.

Además, Comercial y Tiro Federal jugarán un partido clave por los playoffs.

Se medirán en Ingeniero White a puertas cerradas, desde las 15.30 y con arbitraje de Mariano Perretti.

Mientras que a las 16 y en Cabildo, Pacífico esperará por Sansinena con puntos clave para acercarse a la zona de clasificación.

El juez en cancha del Tifón será Lucas González.

Mañana la fecha se cerrará mañana, cuando se midan Dublin y Rosario Puerto Belgrano, en cancha del Rojo con arbitraje de Álvaro Richmond.

*Las tablas

Así están las posiciones antes del comienzo de la fecha 8:

-Clausura: 1º) Olimpo, 17 puntos; 2º) Rosario, 13; 3º) Tiro Federal, 12; 4º) Comercial, 9; 5º) Pacífico de Cabildo, 8; 6º) Pacífico BB, 7; 7º) Sansinena, 6 y 8º) Dublin, 1.

-La acumulada: 1º) Rosario y Tiro, 39 puntos; 3º) Comercial, 36; 4º) Olimpo, 33; 5º) Sansinena, 27; 6º) Dublin, 18; 7º) Pacífico C, 16 y 8º) Pacífico BB, 15.