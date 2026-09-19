Sub 19: Bahía se metió en semis y buscará el ascenso a la elite en Monte Hermoso

La capitana Morena Andrade lidera la selfie de Bahía semifinalista en Monte. Fotos: Federación Bonaerense de Hockey y Asociación Bahiense de Hockey

Los seleccionados Sub 19 de la Asociación Bahiense de Hockey comienzan a disputar la etapa final en sus presentaciones nacionales, que arrancaron el jueves y culminarán mañana.

En la rama femenina, Bahía se metió en la semifinal del Campeonato Argentino de Ascenso "A" que se disputa en Monte Hermoso y que ayer cerró su fase de grupos.

Mientras que los varones comienzan a disputar el triangular de la zona baja hoy en Rosario, en el certamen debut para esta categoría del combinado local.

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*Damas

El seleccionado femenino Sub 19 culminó segundo en el Grupo B del Campeonato Argentino de Ascenso "A" que se disputa en la cancha de agua del Complejo Municipal de Monte Hermoso.

Esto le permitió a Bahía meterse en las semifinales en busca de dar el salto a la elite nacional en 2027 (clasificarán los dos finalistas) y, de mínima, asegurar su plaza en el certamen de cara al próximo año.

Para lograr esto, el combinado de nuestro medio debió recuperarse de la derrota sufrida ayer en el primer turno, cuando tropezó ante la Asociación Tucumana, por 2 a 1, pese al tanto de Delfina Hernández.

En el segundo juego del día, el elenco dirigido por Ricardo Mora venció a Neuquén por 4 a 0 y trepó a la segunda colocación del grupo llegando a 6 puntos, ya que el jueves había superado a Santiago del Estero por 4 a 0.

Los goles del triunfo ante las neuquinas los anotaron Morena Cervatto (en dos ocasiones, una de penal), Mora Toeldo y Camila Rodríguez Scipio.

De esta manera, esta tarde Bahía se medirá por una de las semifinales ante Mar del Plata, que fue primero de la Zona A, a partir de las 17.40.

La otra llave la animarán Tucumán (1° de la Zona B) y Entre Ríos (2° de la Zona A), desde las 19.30.

Los dos ganadores de estos cruces ascenderán al Campeonato Argentino 2027 (mejor torneo del país) y, también, avanzarán a la final en Monte.

El partido por el título se jugará el domingo a las 15.30.

Mientras que los perdedores disputarán el juego por el tercer puesto, también domingo pero a las 13.40.

*Caballeros

El seleccionado masculino Sub 19 de la Asociación Bahiense sigue sumando experiencia en su primera participación a nivel nacional, en el Campeonato Argentino que se disputa en Rosario.

Ayer, Bahía cerró la fase de grupos cayendo ante la Federación Chilena por 2 a 0 en el último partido de la Zona D.

Previamente, el Naranja había tropezado ante Tucumán (6 a 2) y Neuquén (4 a 3).

De esta manera, el combinado de nuestro medio jugará el triangular por la 11° posición.

Esta tarde, el elenco dirigido por Mauro Carrizo se medirá (a las 15) ante el perdedor del cruce entre Salta y Valle de Chubut, que jugarán a las 9.

Mientras que el domingo, Bahía jugará ante el perdedor del partido que animarán San Juan y Neuquén.