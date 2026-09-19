Los líderes Inter y Roma enfrentan a Lautaro Martínez contra otros cuatro argentinos

La Roma recibirá al Inter de Milan este sábado a las 13, por la quinta fecha de la Serie A de Italia. El duelo enfrentará a los dos líderes del torneo, ya que ambos cuentan con 12 puntos.

El atractivo partido a disputarse en Roma enfrentará a los argentinos de la Roma, Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Matías Soulé y Santiago Castro contra el Inter del bahiense Lautaro Martínez.

Hasta el momento, los equipos cuentan con puntaje ideal, habiendo ganado cuatro de cuatro. Por la fecha 4, el Inter se impuso 5 a 3 ante el Udinese. A su vez, la Roma se impuso 2 a 0 ante el Torino.

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El otro partido destacado en cuanto a argentinos en cancha será el de la Fiorentina ante el Nápoli, el domingo desde las 7:30. En la Fiore juegan Franco Mastantuono y Mateo Pellegrino, ambos ya con goles convertidos en la Serie A.

En cuanto a la fecha, el primer partido ocurrió este viernes, con la victoria por 2 a 1 ante el Sassuolo.

Sábado

10: Udinese vs Cagliari / Bologna vs Torino

13: Roma vs Inter

15:45: Venezia vs Lazio

Domingo

07:30: Fiorentina vs Napoli

10: Parma vs Genoa / Frosinone vs Como

13: Juventus vs Atalanta

15:45: Milan vs Lecce