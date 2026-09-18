Huracán y otra noche completa en el Bule: victoria ante Libertad, festejo y... algo de sufrimiento

Todavía debe estar resonando en el Bulevar el remate en el travesaño de Gianluca Falcioni...

Es que esa fue (literalmente) la última jugada del partido, el furibundo remate del defensor de Libertad, que se estrelló en el parante del arco de Huracán, que terminó celebrando con su gente la victoria por 1 a 0, gracias al gol de Iván Agudiak.

Y dicen que si se sufre se disfruta más, por eso a ese ¡clanck! le siguió la fiesta: el festejo de los jugadores con la gente que copó de en buen número el renovado Bruno Lentini y los fuegos artificiales que ya habían empezado a sonar minutos antes, para ir dándole el cierre a uno de los partidos que abrió la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga del Sur.

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Es que aunque el equipo de Ingeniero White debió reponerse a un comienzo algo incómodo y también pasar a alguna zozobra en el cierre, terminó consiguiendo tres punto clave, que lo dejan al menos momentáneamente como líder junto a San Francisco y a unas horas de viajar a un partido fundamental por el Torneo Regional (ver abajo).

Cuando la muy linda tarde primaveral empezaba a caer en el Bule, fue Libertad el que arrancó mejor pisado en el sintético, impuso condiciones e hizo jugar realmente incómodo al dueño de casa.

Con Agustín Cocciarini y Luciano Trídico adueñándose del mediocampo, el equipo del hoy debutante Fabián Ehulech (reemplazó a Daniel Correa) fue el que impuso condiciones en el marco de un partido trabado, disputado y con pocos espacios.

Pero aún en ese contexto, el de Villa Rosas fue el que logró marcar un poco más a lo que se jugaba, mientras Huracán jugaba más a lo que podía, sin espacios, apresurado y mayormente con envíos largos y sin destinos claros.

Sin ser avasallante ni brillar, la visita se las ingenió para incomodar a Hernán Herrera, primero con algunos remates de media distancia y después con una chance clarísima, con Paredes trepando por la derecha y Pane llegando como "9". La definición -algo incómoda- de Franco fue bien desactivada por los reflejos del propio Herrera.

Mientras intentaba acomodarse, llegando a la media hora de juego Mauro Brunelli metió mano en el armado de Huracán y a partir de ahí, el Globo se afirmó mejor, se lo vio más aplomado y, de a poco, fue creciendo.

El DT local sacó a Tormann de la banda y lo plantó al medio con Andragnez, que empezó a jugar algo más suelto, Segovia se paró en el carril derecho y Robles se volcó por la izquierda. Mientras Agudiak y Munivez compartían la delantera.

Con ese nuevo rearmado, Huracán pareció sentirse más cómodo, ya no perdió el medio, adelantó sus líneas, empezó a jugar con un segundo más y acumuló alguna chance haciendo trabajar a Facundo Carnicero por primera vez en la noche.

Esa levantada se extendió al complemento, ya que el dueño de casa arrancó siendo más protagonista, ganando la posesión y jugando en terreno rival.

Mientras empezaba a merodear el arco visitante y pese a un muy buen intento de Pane de mitad de cancha que hizo esforzar a Herrera, Huracán plasmó esa levantada en el marcador. Algo fundamental en un partido tan cerrado, de detalles y poco espacios.

Encima, justo cuando Brunelli empezaba a mover el banco de lujo con el que contó esta noche, porque apenas unos minutos después del ingreso de Héctor Zabala y Walter Linares, facturó con gol Iván Agudiak.

Lischeske recibió un muy buen pase largo de Zabala, centró para el Toro desde la izquierda y el goleador de Médanos no perdonó: recibió como pudo en el área chica y aplicó toda su experiencia y jerarquía con una media vuelta letal para poner el 1 a 0, a los 66 minutos.

Pese a tener la ventaja a su favor y que desde el banco llegaron Scalco, Dauwalder y Navarro, el Globo no logró liquidarlo y Libertad echó el resto sobre el final y lo hizo sufrir.

Es que el equipo de Villa Rosas tuvo tres chances, alguna de arremetida, muy claras: un centro de un tiro libre que no pudo darle buena dirección Pane, una peinada de Palacios tras un lateral que tampoco pudo empujar el "9" en el segundo palo y el ya mencionado remate de Falcioni que hizo sacudir el arco de Herrera.

Pero ese fue el final de la noche: ¡clanck! y Huracán a festejar con su gente...

*Sale a la ruta

Huracán tendrá un partido clave el domingo, por la cuarta fecha del Torneo Regional Federal Amateur.

El Globo, que viene de purgar la jornada libre, visitará a Club Sarmiento de Pigüé a las 16.

*La síntesis

Huracán (1)



Herrera 6



Mayo 5

Reynoso 6

Rossi 6

E. Lischeske 6



Tormann 5

A. Andragnez (c) 5

Robles 6

Segovia 5



Munivez 5

Agudiak 7



DT. Mauro Brunelli



Libertad



F. Carnicero (c) 6



Paredes 5

Vallejo 5

Ojeda 5

Falcioni 6



Trídicio 6

Cocciarini 6

M. Pérez 5

Avello 5



Pekel 5

Pane 5



DT. Fabián Ehulech



PT. no hubo goles.

ST. gol de Agudiak (H), a los 21m.



Cambios. 63m. Zabala y Linares por Andragnez y Tormann, 70m. Dauwalder por Agudiak y 77m. Scalco y Navarro por Segovia y Robles, en Huracán; 61m. N. Sánchez por M. Pérez, 78m. Giamberardino y Mazzella por Cocciarini y Pekel y 87m. Palacios por Vallejo, en Libertad.



Amonestados. Linares (89m.), en Huracán; Pekel (5m.) y Trídico (88m.), en Libertad.



Árbitro. Luca De Dios (6).



Cancha. Huracán (sintético).