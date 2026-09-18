Dos partidos de la "A" y un estreno de DT abren la segunda rueda del Torneo Clausura

Dos partidos de la Primera División "A" abrirán hoy la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga del Sur, que marcará el inicio de la segunda rueda del certamen.

La acción comenzará en El Fortín, cuando Villa Mitre reciba a Liniers a partir de las 15.30.

El juez en cancha del tricolor será Juan Ignacio Miranda.

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Luego, desde las 19.30, Huracán y Libertad se medirán en el sintético del Bruno Lentini.

En el Bulevar, el árbitro será Lucas De Dio y se jugará sin público visitante.

En el elenco de Villa Rosas hará su debut Fabián Ehulech, quien reemplazará en el cargo de entrenador a Daniel Correa, quien dio un paso al costado tras la victoria del pasado fin de semana ante La Armonía.

La programación en la división superior seguirá mañana, con el duelo entre San Francisco (arranca la fecha como único puntero) y Bella Vista, en el Gustavo Novoa, desde las 15.30 y con Sebastián Navarro como árbitro principal.

Mientras que el domingo cruzarán La Armonía y Sporting, también a las 15.30, en el Hermanos Francani y con Juan Vega como juez.

*Posiciones

Clausura. 1º) San Francisco, 12 puntos; 2º) Sporting, 11; 3º) Huracán, 9; 4º) Liniers y La Armonía, 8; 6º) Libertad, Bella Vista y Villa Mitre, 7.

Acumulada. 1º) Huracán, 35 puntos; 2º) Bella Vista, 32; 3º) Liniers, 31; 4º) Villa Mitre, 26; 5º) San Francisco y Libertad, 25; 7º) Sporting, 24 y 8º) La Armonía, 22.

*El ascenso

La Primera División "B" dividirá su acción entre sábado y domingo.

Mañana, a las 15.30, Comercial y Tiro Federal reeditarán la final del Apertura en el Puerto y a puertas cerradas. Dirigirá Mariano Perretti.

Mientras que desde las 15.30 se medirán Olimpo-Pacífico de Cabildo (Brian Romero) y Pacífico de Cabildo-Sansinena (Lucas González).

Ya el domingo, la fecha se cerrará en Punta Alta con el duelo entre Rosario Puerto Belgrano y Dublin en el Coloso de Cemento. El árbitro será Álvaro Richmond.

*Las tablas

Así están las posiciones antes del comienzo de la fecha 7:

-Clausura: 1º) Olimpo, 17 puntos; 2º) Rosario, 13; 3º) Tiro Federal, 12; 4º) Comercial, 9; 5º) Pacífico de Cabildo, 8; 6º) Pacífico BB, 7; 7º) Sansinena, 6 y 8º) Dublin, 1.

-La acumulada: 1º) Rosario y Tiro, 39 puntos; 3º) Comercial, 36; 4º) Olimpo, 33; 5º) Sansinena, 27; 6º) Dublin, 18; 7º) Pacífico C, 16 y 8º) Pacífico BB, 15.