Con Boca en carrera, cómo quedaron las semifinales de la Copa Sudamericana

Con Boca Juniors en carrera, ayer quedaron armadas las dos llaves de semifinales de la Copa Sudamericana.

El último en acceder fue Montevideo City Torque, que venció a Cienciano por 3 a 0 y dio vuelta la serie luego de perder 2 a 0 en la ida en Perú.

De esta manera, el equipo uruguayo se medirá ante Atlético Mineiro de Brasil.

Mientras que el Xeneize se medirá frente a Vasco Da Gama.

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El elenco argentino comenzará la llave en La Bombonera y la definirá como visitante, en Río de Janeiro.

Las semis se iniciarán el 13 y 14 de octubre y se cerrarán una semana después.

Mientras que la final del certamen continental se jugará el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.