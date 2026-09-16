El recuerdo de Lozano, tras el partido de Boca: "Hace dos años perdí a un compañero en esta cancha"

Leandro Lozano marcó un gol más que especial ayer, en el empate y clasificación de Boca ante San Pablo en el Morumbí, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El uruguayo anotó su primer tanto en el club, para marcar el 1 a 1 del Xeneize, que avanzó a las semifinales del certamen.

Tras el encuentro, el defensor boquense recordó a Juan Izquierdo, quien en 2024 descompensó en el pleno partido, cuando ambos defendían la camiseta de Nacional, y falleció días después a los 27 años.

"Dejame mandarle un saludo grande a mi familia y a la familia de Juan Izquierdo. Hoy (por ayer) fue un partido muy especial para mí, porque hace dos años perdí a un compañero en esta misma cancha", dijo Leandro.