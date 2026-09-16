Senior liguista: Pacífico de Cabildo quedó solo en la cima en una jornada a puro gol

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Pacífico de Cabildo --ganador del Apertura-- quedó como único líder del certamen Clausura tras jugarse la 2ª fecha del fútbol Senior de la Liga del Sur.

En el torneo que lleva el nombre de "Cristian Bérgamo", la jornada tuvo muchas emociones.

El conjunto cabildense que orienta Ema Florín venció a Sporting 2 a 1.

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También ganaron Comercial, Bella Vista y Sansinena, mientras que Huracán y Tiro protagonizaron un electrizante 4 a 4 en el Bule.

Resultados

--Comercial 5 (Sebastián Aristi --2--, Jonatan Bravo de Laguna, Leandro Piérez y Emiliano Esmoli), Pacifico BB 1 (Claudio Ibáñez).

--Pacífico de Cabildo 2 (Leo Duelle y Lucas Arias), Sporting 1 (Maximiliano Rodríguez).

--Huracán 4 (César Panduro, Héctor Valderrama, Francisco Pereyra y Juan Manuel Diez), Tiro Federal 4 (Federico Mancinelli y Juan José Dietz --3--).

--Bella Vista 1 (Alejandro Umaña), Libertad 0.

--Sansinena 4 (Pablo Moggia, Emiliano Jofré, Sebastián Bettinelli y Mauricio Díaz), San Francisco 1 (Patricio Muñoz Campos).

POSICIONES

Pacífico de Cabildo 6

Huracán 4

Comercial 3

Sansinena 3

Libertad 3

Bella Vista 3

San Francisco 3

Pacífico BB 3

Tiro Federal 2

Sporting 0