Para agendar: se conoció el calendario de la Fórmula 1 para el 2027, con Franco Colapinto

Se conoció esta mañana el calendario oficial del Campeonato Mundial de Fórmula 1 para 2027, temporada en la que nuevamente estará Franco Colapinto con Alpine.

Tal como anunció la organización de la Máxima, el próximo año habrá un total de 24 carreras y también 10 Sprints, competencias cortas antes del Gran Premio y que otorga puntos del 1° al 8°.

La acción comenzará entre el 12 y 14 de marzo en el GP de Bahrain y finalizará el 12 de diciembre en Abu Dhabi.

El parate de verano será luego de la fecha 13 en Hungría, que irá entre el 30 de julio y 1 de agosto. La actividad volverá recién el 3 de septiembre.

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Los Sprint se correrán en la Fecha 1 (Baréin), 3 y 4 (Australia y Japón), 7 y 8 (Canadá y Mónaco), 10 (Gran Bretaña), 14 (Italia), 21 (Brasil) y 23 y 24 (Qatar y Abu Dhabi).

Así será el calendario completo: