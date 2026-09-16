Jorge Búsico: "Argentina hará un muy buen Mundial; si no pelea la final, estará ahí"

Jorge Búsico es uno de los periodistas argentinos que más profundamente ha seguido la evolución del rugby nacional durante las últimas décadas. Su trayectoria profesional, iniciada en 1978, lo convierte en palabra autorizada para recorrer casi medio siglo de transformaciones tanto en el periodismo como en el deporte argentino.

Ayer El Diario Deportivo, que se ve a través de lanueva.com de lunes a viernes a las 15, entrevistó a Búsico para hablar tanto de su trayectoria periodística como del rugby argentino, Los Pumas, sus libros y el periodismo de hoy. A propósito, comenzó su carrera en la agencia Noticias Argentinas. En 1979 pasó a la revista Goles Match, donde trabajó hasta 1982, y posteriormente ingresó a la agencia Diarios y Noticias (DyN).

A lo largo de su carrera pasó por algunos de los principales medios gráficos del país: jefe de Deportes de "La Razón" y de "Página/12", y posteriormente se desempeñó como prosecretario adjunto de Deportes de "Clarín", donde trabajó entre 1994 y 2006. Desde entonces pasó a columnista de rugby en "La Nación", hasta que en marzo de 2024 y en una nota en la que hizo una semblanza de su maestro Hugo Mackern (conocido como Free Lance en las páginas de El Gráfico), anunció su retiro profesional.

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"Las redacciones han sido mi vida... Y las extraño... Mi última redacción fue Clarín en el año 2006. Desde el '78 al 2006 recorrí un montón de redacciones. Agarré lo que para mí fue la etapa gloriosa de las redacciones. Ya después incursioné más en la web y escribiendo en mi casa", dijo.

Búsico contó que su primer abordaje periodístico sobre Los Pumas fue en 1979.

"Fue Los Pumas con Wallabies en cancha de Ferro. Esa fue la primera cobertura. Después estuve muchos años vinculado al tenis. Y en sí, fuerte, volví a estar con el rugby en el año 2002, 2003. Y ahí prácticamente me dediqué al rugby", recordó.

Con el tiempo se transformó en un intérprete de este deporte y su transformación para millones de lectores. Tanto desde las páginas de algún diario como también desde los cuatro libros que escribió sobre rugby: "Ser Puma (2003, en conjunto con el periodista Alejandro Cloppet), "Ser Puma" (versión ampliada, 2012), "El rugido. Sudáfrica 1965 y el nacimiento de Los Pumas" (2015) y el más reciente "ADN Puma. Gloria, caída y renacimiento del rugby argentino en la Era Profesional" (2016).

"El 99 es el primer mundial de la era profesional... Y lo que empieza a verse ahí es que había un grupo de jugadores de muy buena calidad, con una preparación no profesional, pero sí con muchas herramientas de la mística, de la garra y de la unión. Ahí empieza ese embrión de lo que después fue 2007", dijo al abordar la expansión de Los Pumas desde aquella Copa del Mundo -su primera cobertura mundialista como periodista- en la que comenzó a gestarse lo que vería el mundo años después.

"Aquellas semillas plantadas en el '99 hicieron que los jugadores que llegaron al 2007, que no jugaban en Europa y que también eran bastantes, llegaran bien preparados. Después del 2007 cambia todo porque ya había que buscarle un lugar a la Argentina. La entonces IRB, hoy World Rugby, decidió que Argentina tenía que competir en algún lado y comenzaron las negociaciones para entrar al Rugby Championship y más tarde al Súper Rugby", recordó.

Al ser consultado, Búsico también explicó los aspectos que lo llevaron a elegir el título de su último libro, que tiene que ver con el valor de la camiseta albiceleste en todas las épocas.

"Estuvimos muchísimo tiempo buscando el título. ADN Puma, creo, o esta es mi teoría, de que hay una cultura en el seleccionado argentino que viene a lo largo de los años desde sus comienzos. Tiene que ver con este sentimiento que sienten los jugadores cada vez que se ponen la camiseta de Los Pumas, con esa cosa que ellos dicen que la camiseta es como parte de su piel. Y aquello que decían los Pumas del '50, lo decían los Pumas del 65... y lo siguen diciendo los Pumas de ahora", dijo.

A la luz de la evolución del rugby argentino y su emblemático seleccionado, Jorge también trazó un rumbo posible de este deporte en el país y proyectado al mundo.

"Argentina tiene un componente que no sé si muchos países lo tienen, que son sus clubes. Ahí, el rugby argentino es como el fútbol: salvando las distancias, siempre salen buenos jugadores. En el futuro el rugby argentino seguirá creciendo porque la UAR quiere que siga creciendo y sea cada vez más federal. El otro día vía el equipo de Argentina XV que perdió con Chile y prácticamente no había jugadores de Buenos Aires (URBA)", dijo.

También habló del rugby como deporte global, las competencias, el lugar que Argentina ocupa en ese contexto por sus resultados y por el peso de la figura de Agustín Pichot. Además, las chances albicelestes en el Mundial de Australia 2027.

"Yo creo que Argentina hará un muy buen mundial el año que viene. Si no pelea la final, estará ahí", afirmó.

Búsico fue cofundador y director de Deportea y desarrolló una extensa actividad vinculada con la enseñanza del periodismo deportivo.

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