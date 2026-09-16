La curiosidad de los rivales de esta noche, en los dos partidos adelantados de la LBB Bronce

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Dos adelantos de la décima y penúltima fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce se disputan esta noche, desde las 21, programación que se completará el próximo domingo.

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La curiosidad es que los dos que ofician de locales comparten la misma línea en la tabla, lo mismo que los dos visitantes.

Barracas (2º)-Sportivo Bahiense B (5º) se miden en El Bosque, arbitraje de Sebastián Arcas y Leandro Bressan.

Los locales cuentan con plantel completo -incluido Milton Delgado-, mientras que la visita no tendrá a Joaquín Labarere (viaje de estudio).

Barracas aún puede aspirar a obtener el Nº1, algo complicado, ya que depende de Pellegrini, que definirá ante Fútbol y Tenis y Fortín Club, dos que están en el otro extremo de la tabla.

Sportivo B, por su parte, depende de sí mismo para terminar quinto, aunque puede bajar al sexto lugar o bien, matemáticamente, terminar segundo, algo más improbable.

El otro encuentro lo disputan Bahiense del Norte B (2º)-Whitense (5º), en el Manu Ginóbili, contralor de Néstor Schernenco y Fabrizio Rey.

Los tricolores no tienen a Julián Reta (desgarro) y Lucas Peratta (contractura), y en la visita podría volver a sumar minutos Mateo Herbalejo, recuperado del esguince de rodilla.

Una victoria a Bahiense B le asegura -de mínima- el cuarto lugar, mientras que Whitense ya no puede bajar del sexto puesto, aunque para subir posiciones está obligado a ganar y, además, depende de terceros.

El domingo

La fecha se completará el domingo con Caza y Pesca-Velocidad B, Pellegrini-Fútbol y Tenis, Bella Vista-Fortín y Sporting-Los Andes.

La última

En la última programación se enfrentarán Velocidad B-Sporting, Los Andes-Bahiense B, Whitense-Barracas, Sportivo B-Bella Vista, Fortín Club-Pellegrini y Fútbol y Tenis-Caza y Pesca.

Posiciones

El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:

1º) Pellegrini (16PG-4PP), 26 puntos

2º) Barracas (15-5), 25

2º) Caza y Pesca (14-6), 25

2º) Bahiense B (15-5), 25

5º) Sportivo B (13-7), 23,5

5º) Whitense (12-8), 23,5

7º) Sporting (10-10), 21,5

8º) Los Andes (9-11), 20,5

9º) Bella Vista (7-13), 20

10º) Fútbol y Tenis (4-16), 18

11º) Fortín Club (2-17), 16,5

11º) Velocidad B (3-16), 16,5